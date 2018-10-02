中華投資澄清處分精測股票依相關法規 目前仍持股34.25%

針對部份媒體報導，中華電 (2412-TW) 旗下中華投資董事長李瑞倉今 (2) 日特別提出澄清，強調依董事會決議處分精測 (6510-TW) 持股，都依證交法及櫃買中心相關法規辦理，歡迎檢調介入調查；他表示，截至目前共處分精測 1328 張，約占精測總資本額 4.05%，目前仍持股約 34.25%。

李瑞倉指出，董事會決議通過處分精測持股 1500 張，主要是為增裕中華投資轉投資資金，處分股票都依照證交法及櫃買中心相關法規辦理。

中華投資針對媒體報導提出澄清，精測昨 (1) 日已在股市公開觀測站發佈重訊澄清並未被檢調調查，中華投資及員工也並未被檢調調查，並未發生如媒體指涉的情節「精測被檢調調查，還傳出刻意隱瞞母公司中華電，盛傳中華電被檢調告知後才知道有內線交易這件事，精測則說是中華投資指示不必告知，中華投資事後則否認此事。」

針對媒體報導指涉「在中華投資有意出脫精測股票時，母公司中華電擔心賣股影響精測股價，曾建議中華投資洽特定人釋股，但遭中華投資否決，最後仍決定在市場釋出，造成股價巨幅下滑」部分，中華投資強調，顯與事實不符；事實上，中華投資每筆交易都採公開市場盤中交易，是為杜絕人為因素，回歸市場機制，以避免爭議。

中華投資表示，目前整體處分均價為 787.26 元，介於處分期間最低當日均價 732.73 元與最高當日均價 907.58 元間，實無影響精測股價的漲跌。

李瑞倉表示，歡迎檢調單位調查，針對媒體報導對於中華投資諸多的不實指涉，特別提出澄清及聲明，杜絕有心人士藉由媒體來抹黑放話。