裕民新Panamax散裝貨輪裕誠輪今舉行命名典禮 11月初交船加入營運

裕民航運 (2606) 其子公司裕民航運 (新加坡) 私人有限公司，委託日本株式會社大島造船廠建造載重噸 82,200 公噸 Panamax 散裝貨輪「裕誠輪」今 (5) 日在日本大島造船廠舉行命名典禮。裕誠輪是日本大島造船廠為裕民建造的第 5 艘 Panamax 散裝船，以節能環保概念設計建造。裕誠輪預計 11 月初交船加入營運，除擴充裕民船隊運力外，由於該船型高效能低耗油的特性，又符合節能環保，迎接後續看好的市場需求，將增加獲利能力。



隨著造船技術提升，裕民為強化營運效率，持續進行船舶的汰舊換新，訂製節能環保船型，增加船隊競爭力，自 2012 年來，已淘汰 18 艘老舊船舶，並加入 30 艘高效能環保新船。目前在建船舶尚有 3 艘 (含日本大島造船廠建造之 1 艘 Panamax，與中國青島北海船舶重工公司建造之 2 艘 VLOC)，預計於 2020 年前陸續完成交船。隨著新船的加入，裕民目前自有營運散裝船隊平均年齡約 5 年，低於全球散裝船隊平均年齡約 9.4 年，另外節能船舶載重噸比重高達八成，相較於其他競爭者，保有差異化優勢與競爭力，持續提升經營績效與獲利。尤其在低硫油公約於 2020 年正式實施後提高船東燃油成本，裕民競爭優勢將更加顯著。



裕民配合現階段「大數據、物聯網 (Internet of Things)、數位平台」技術帶動產業升級趨勢，與電信通訊設備業者合作，裕民成為全台首家使用船聯網(Connected Vessels) 服務的散裝航運公司，裕民創新的管理模式將從現有高效能環保船隊 (Eco Ship) 再進化為數位化高智能船隊(Smart Ship)。



至於「裕誠輪」船長 228.99 公尺，船寬 32.26 公尺，載重噸 82,200 公噸；其能效指標 EEDI 較國際海事組織 (IMO) 標準低 23%，同時遵照全球海洋壓艙水處理公約，加裝最新壓艙水處理系統，超越環保標準。裕民航運目前擁有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 及超大型礦砂船 (VLOC) 等船型，散裝船隊平均年齡約 5 年，營運、在建、合資及受託管理的船隊總數達 48 艘，總載重噸位為 666 萬噸，海外有新加坡、香港及廈門等子公司，為台灣散裝航運營運船噸規模最大的上市公司。



而今日典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請新加坡海事及港務管理局副局長陳明治，為「裕誠輪」命名。