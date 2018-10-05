別讓膝蓋壓力大！坐著抬抬腿防膝關節磨損

文／早安健康編輯部

除了疾病引起的膝蓋疼痛，有許多人是長時間負重過度，膝關節不堪負荷而引起疼痛。 美國知名訓練員 Jessica Smith 指出，想要緩解或預防膝蓋痛，必須針對關節周圍，以及大腿、臀部的肌肉進行強化鍛鍊。這些肌群越是強壯，膝蓋在移動時所需承受的壓力就越少。

現代生活過於忙碌，使得許多人運動不足，再加上人過 40 歲後，每 10 年會流失 8％的肌肉量，長期下來，會缺乏足夠的肌肉支撐起立坐下、上下樓梯等日常活動，如果應動用的肌肉缺乏力量與訓練，身體其他部位的肌肉會以代償方式，完成走路等日常動作，久而久之便會因肌肉使用方式錯誤與姿勢不良，使關節出現問題 。

每周練習以下的動作 4～5 天，能夠強化肌肉、幫助減少膝蓋的負擔，讓走路更加輕鬆。在練習時，也要注意自己的能力限度，若覺得疼痛就應立即停止練習。

坐姿抬腿：鍛鍊股四頭肌

股四頭肌是大腿前方的肌肉，也是穩定膝關節時最主要的鍛鍊部位，因為它可以穩定髕骨，讓膝關節與軟骨不容易過度磨損；此外，放鬆腿筋與小腿肌也能夠讓肌肉恢復彈性，降低膝蓋所承受的壓力，達到保護膝關節的效果。

Step1：在椅子上坐正，背部挺直，雙腳自然放鬆踩地；雙手抓穩椅子兩側，眼睛平視前方。

Step2：慢慢將膝蓋伸直，到達與地板平行之後，再慢慢後放下，兩腳輪流進行。不必勉強將膝蓋打直，以免膝蓋卡死反而造成傷害。以一次 10 下，一天 3 次為目標。

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來源：《早安健康》 2018 年 10 月

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