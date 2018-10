文字、攝影●張智強

寶格麗酒店 Bulgari Hotel, Shanghai(上海)www.bulgarihotels.comen_USshanghai(攝影者.張智強)

小檔案_張智強 Gary Chang

經歷:首位獲邀威尼斯建築雙年展的香港人,作品有「長城腳下的公社」之《箱宅》,和 24 變自宅等

現職:EDGE Design Institute Ltd. 總裁

現代設計界與旅館界最時興的名言是:神就藏在細節中(God is in the detials)。旅店能成功的關鍵,要看對細節(軟體)的重視,書在旅店是一奇妙存在,既是裝潢氣質的硬體,也是表達品味與服務態度的軟體。就算 3G 當道,「書」一直是許多旅館會放進的元素,但放得用不用心,選得貼不貼心,位置如何擺放,都是學問,非常考驗功力。因此,書一直是我評斷旅店好壞的要素,越來越多旅館也開始重視「書」這個角色。

重點不在住客會否翻閱,在於象徵的意義,和不同於液晶電視或平板帶給人的真實度和豐富遐想,地位無可取代。從「書」可觀見經營態度,看看優秀旅店如何聰明運用小小的書,無形及有形的大大提升服務與身價。

