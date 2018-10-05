渾水出手做空宏利金融 指一項訴訟將令其產生數十億美元損失

做空機構渾水 (Muddy Waters) 週四 (4 日) 公佈，已出手做空在香港與加拿大上市的保險巨擘宏利金融 (0945-HK)。渾水研究指其一件涉及子公司與對沖基金 Mosten Investment LP 的訴訟，將導致公司產生「數十億美元」計的損失。

今 (5) 日早盤，宏利金融股價應聲躺平，截至發稿跌近 2%(-1.996%)，報港幣 137.5 元。

圖片來源：新浪財經

渾水主管 Carson Block 公佈做空巨集利的理由時表示，該保險公司與對沖基金 Mosten Investment LP 歷時多年的訴訟很可能在今年審結，將導致公司損失數以十億計的金錢，而投資者仍未把有關負面因素反映在股價之內。

渾水表示，宏利被 Mosten 告上法庭，該公司聲稱應該允許其與宏利存入無限量的資本，並根據其擁有的 1997 年保險合約，存入款項有權每年至少賺取 4% 的利息。

總部位於多倫多的宏利 (Manulife) 是全球最大的人壽保險公司之一。巨集利回應指 Mosten 說法錯誤。

在 Carson Block 發表評論後，宏利多倫多市場股價一度下跌 4%。而在宏利回應之後，股價跌幅有縮窄，截至收盤，多倫多市場跌 2.8%。美國紐約市場跌 3.38%，報 17.44 美元。

宏利金融美股股價

據瞭解，渾水公司此前曾做空法國零售商 Casino Guichard-Perrachon SA 和中國教育公司好未來 (TAL Education Group)(TAL-US) 等。

港股市場上，渾水曾經做空過輝山乳業 (6863-HK)、敏華控股 (1999-HK) 等，輝山乳業至今仍未恢復交易，面臨下市危機，敏華控股截至今日發稿報港幣 4.43 元，從高價 14.84 元下跌了 2.35 倍。