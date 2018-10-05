今夜非農前瞻：竟有分析師喊出石破天驚「50萬人」

週四 (4 日) 美國公布「小非農」ADP 新增非農就業大幅好於預期，9 月美國 ADP 新增非農就業人數增加 23 萬人，是大幅優於預期的 18.4 萬人，該數據一出，也成為引爆近期美債殖利率大漲的重要原因。

再加上 9 月美國供應管理協會 (ISM) 的非製造業 PMI 刷下歷史新高 62.4 的刺激，竟有華爾街分析師喊出石破天驚的 9 月民間部門就業月增「50 萬」人之預測 ，令市場瞠目結舌。

法國興業銀行分析師 Kit Juckes 週四 (4 日) 表示，由於 ADP 就業人數與 ISM 非製造業就業指數有著緊密的相關度，而週三 (3 日) 公布的 9 月 ISM 非製造業 PMI 驚喜創下歷史新高，故合理預期今夜 (5 日) 將公布的 9 月非農就業將近 50 萬人，創下 1983 年以來新高水準。

紅：美新增非農就業人數 黑：ISM 非製造業就業指數 圖片來源：Zerohedge

但 Kit Juckes 可能只是譁眾取寵，目前據多數華爾街分析師預期，美國 9 月非農就業人數將增加 18.8 萬人，是低於 8 月的 20.1 萬；而 9 月私人部門就業預估增加 18.5 萬人，亦是低於 8 月的 20.4 萬人。

在週五 (5 日) 全球股市受到中國駭客傳使用微型晶片，以駭入美國科技巨頭之消息拖累，全球重量級科技股聞訊暴跌之後，展望後市，市場交易員呼籲，投資人應該全心關注今夜 (5 日) 即將公布的美國 9 月非農數據，因若薪資增長速度加快，那麼市場即可能預期聯準會 (Fed) 升息腳步也將隨之加快，這將繼續引動債市殖利率走高，加重股市修正壓力。