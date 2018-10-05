台股強弱 美元指數是關鍵 –把握美股10月創高絕佳機會

景氣放緩影響市場信心，台股持續橫盤震盪，低基期成長股有輪動機會，例如全球市占率第二強固型電腦廠神基，本益比就有提升空間。

文．馮泉富

近期全球主要股市以日、美表現最為突出，日本股市主要受惠於日圓趨勢走貶，日經二二五指數創二七年新高，第三季累計漲幅達八．一％；美股則受惠於包括消費及薪資等多項強勁的經濟數據而上漲，S&P 五○○指數第三季累計漲幅為七．二％，創下二○一三年第四季度以來的最佳季度表現。

台股表現雖然不如日、美股市，不過仍有相當程度的韌性，第三季加權指數三度跌破年線，又三度站回均線糾結區，其中，台積電第三季漲幅二一．二％功不可沒，櫃買指數就沒那麼幸運了，第三季下跌了一三％，顯然，外資與內資的市場信心差距頗大。

目前時序上處於第四季最重要的十月份，尤其是今年。眾所周知，影響股市重中之重就是企業獲利的增長力道，根據各方法人的報告顯示，S&P 五○○企業第三季整體獲利預估比去年同期成長約兩成，與第二季的增速不遑多讓，財報利多值得期待，但是從第四季起，由於基期墊高的原因，年增率將逐季明顯下降，企業獲利增速下降，在股市相對高檔的位置，確實容易影響市場信心。

所以，純粹由企業財報基本面的角度觀察而言，十月中旬開始的美股超級財報周，是今年美股再創新高的絕佳機會，再往後甚至到明年，全球的市場變數就增多了。

經濟數據正向發展 力挺美股多方格局

觀察近期公布的經濟數據，也持續正向發展，是美股維持多方格局的依靠。日前公布的美國八月份耐久財新訂單月增四．五％，明顯優於前期負的一．七％，也高於市場預估值二．○％，相較去年同期也增長了一一．八三％，若剔除國防資本財，年增率仍達七．四六％，持續穩健增長。

至於新公布的美國九月份 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 為五九．八，雖然較前月六一．三回落，但仍連續二五個月位於高水位擴張區間，顯示製造業仍呈現穩定成長格局。

分項中的就業指數上升至五八．八，為今年二月以來新高，反映生產活動增溫帶動了人力需求；新訂單分項持續處於六十之高度擴張區間，顯示訂單前景無須過分擔憂，隨著時序走入美國的消費旺季，將有助於未來的生產活動表現，由此推論次月的 ISM 製造業數據可望維持強勁。當然，除了美股基本面等外部條件以外，資金的移動方向也至關重要，觀察指標在美元指數。

在美聯儲未宣布升息以前，美元指數處於弱勢整理，資金流入亞洲新興市場意願較高，外資一度連續九天買超台股，累計買超五四三億元新台幣。近日美元指數出現反彈，外資隨即反手賣超，若未來美元指數持續反彈，台股就相對不易受到外資加持，將限縮加權指數上檔空間，投資人必須留意。

景氣放緩美中不足 影響台股市場信心

如前所述，目前台股的外部環境除了美元指數反彈稍稍對台股不利以外，美股發展仍對台股有利。至於台股的內部條件，經濟增速可能放緩是美中不足之處，將使市場所有參與者信心不足。

觀察國發會依股價、工業生產、海關出口等九項指標所彙編的景氣綜合判斷分數，八月份降至二十四分較上月減兩分，所對映的是綠燈，為連續兩個月綠燈，景氣雖處於復甦，但復甦力道不足。重點是原來呈連續 (三～六月) 上揚的景氣領先指標， 七～八月分別跌○．○五％與○．○九％，已連跌兩個月，未來景氣所面臨的挑戰將更為嚴峻。

根據中華經濟研究院發布的九月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為五三．九，雖仍在五十以上的擴張區，卻是二○一七年二月以來的最低數值；非製造業經理人指數 (NMI) 也下滑一．八至五○．八，已逼近五十榮枯線，代表企業的看法轉趨保守。

另外，根據台灣經濟研究院公布的廠商調查結果，八月製造業和服務業營業氣候測驗點分別為九八．一六點與九六．三九點，同步較前一月下滑，其中製造業更創十三個月新低。

台經院表示從以往走勢推估，台灣景氣從谷底走到高峰大約需要三十個月，上次谷底時間是二○一六年二月，所以高峰有可能落在二○一八年八月，所以景氣擴張可能開始從高峰往下走，這也是影響台股市場信心的原因之一。

全球市占率第二強固型電腦廠 神基本益比有提升空間

由影響台股的外部條件與內部因素剖析之後，研判加權指數以區間橫向整理的走勢機率最大，這樣的交易格局將以小族群或個股輪漲的方式呈現。其中，籌碼安定與否為優先選股條件，經過較長時間整理的個股相對具優勢，再以產業進入出貨旺季的條件過濾，即可選出進可攻退可守的標的。

例如神基 (3005)，神基隸屬神通集團，為全球第二大強固型電腦廠。上半年產品組合為電子事業(強固型電腦) 占四八％、機構事業 (含汽車機構件、綜合機構件、PC 機殼) 占四三％，航太扣件占九％。

由於生產規模擴大，電子事業部門的採購成本下滑，加上產線自動化程度提高及強固型電腦佔營收比重成長，神基近五年的毛利率呈現逐年增長，獲利能力持續轉佳。

神基在全球強固型電腦的市佔率近兩成，相較競爭對手松下及 DELL，神基的強固型電腦採 In-house 生產，生產較具彈性，配合客製化程度高是其優勢，出貨以美國市場佔五成最大，隨著美國各州政府對神基品牌認同度的提升，及持續擴大歐洲及亞太地區的佈局，預估長期強固型電腦全球市佔率可向三○％靠攏。

另外，神基持續加強軟體的發展，推出可連結攝影系統，提供影像證據採集與檢索、雲端資訊儲存與備份功能、海量數據資料分析的智慧雲端監控系統 (Getac Video Solution)，經前期力推後，成果陸續浮現；二○一七年底軟體佔強固型電腦營收約四％，法人預估軟體營收基期偏低下，二○一八年可見倍數成長，而二○一九～二○二○年可望呈現爆發性成長。

至於硬體方面，神基除來自政府標案訂單穩健成長之外，在企業應用的佈局也將開始收割，包含德國車系全球維修、營運據點的強固型電腦訂單、醫療領域、化學／製藥產業所需的防爆型強固產品等，全年強固型電腦營收法人預估年增可望超越一○％。

其他事業部如車用機構件，今年營收預估年增一五％，航鈦扣件預估成長十％。神基二○一八年整體營收預估約二五二．五億元，年增一三．八％，整體毛利率將因強固型電腦及相關軟體產品出貨比重增加而上揚，法人預估稅後淨利約二二．九億元，約年增二○％，EPS 估約三．九三元。

展望二○一九年，營收成長仰賴強固型電腦市佔率提升及車用機構件新廠之貢獻，法人預估營收約可望年增九．四％至二七六億元，EPS 估約四．四六元，本益比還有提升空間。

來源：《理財周刊》 945 期

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