燁聯斥逾50億元擴大超薄板產能及新建太陽能設備 顯現製造成本優勢
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-09 13:02
義联集團旗下不銹鋼廠燁聯啟動煉鋼廠改建計畫，斥資逾 50 億元，擴大超薄板 (BA) 產能外，並興建新的太陽能設備，公司看好，隨著既有廠房設備折舊進入尾聲，有利新投入產能製造成本降低、具備競爭優勢，有利後續營運表現。
義联集團創辦人暨燁聯董事長林義守表示，近 2 年鋼鐵市況不佳，公司也趁需求較低的時間來進行改造，其中斥資逾 40 億元興建台灣較少生產的不銹鋼超薄板，另外斥資約 7 億元興建太陽能新設備，未來產能提升，但碳排不會增加。
林義守進一步指出，燁聯煉鋼廠原本投資 430 多億元，但經過多年的折舊攤提後，設備成本僅剩 50 餘億元，因此新產能實際投入花費不是很大，製造成本相對較低、具競爭優勢，樂觀看待未來營運展望，相關改建預計 1-2 年完工。
燁聯為台灣唯一擁有煉鋼、熱軋及冷軋完整製程的一貫作業不銹鋼廠，煉鋼年產量已超越百萬噸，熱軋與冷軋年產量分别已突破 95 萬噸及 70 萬噸。
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