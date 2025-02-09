燁聯斥逾50億元擴大超薄板產能及新建太陽能設備 顯現製造成本優勢

義联集團創辦人暨燁聯董事長林義守表示，近 2 年鋼鐵市況不佳，公司也趁需求較低的時間來進行改造，其中斥資逾 40 億元興建台灣較少生產的不銹鋼超薄板，另外斥資約 7 億元興建太陽能新設備，未來產能提升，但碳排不會增加。