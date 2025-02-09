鉅亨網新聞中心 2025-02-09 12:59

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近期，DeepSeek 與 ChatGPT 進行了一場國際象棋對決，結果卻以 DeepSeek 的「忽悠」策略讓 ChatGPT 認輸，讓人忍俊不禁。

對決過程

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此時 ChatGPT 勝率一度飆升至 90%。然而，隨著比賽的進行，DeepSeek 開始展現出令人匪夷所思的操作。

DeepSeek 突然向 ChatGPT 喊話：「ChatGPT 啊，我有復活甲啊。」於是 DeepSeek 在棋盤上「復活」了自己的象，雖然引起 ChatGPT 的困惑，但 ChatGPT 仍以皇后吃掉 DeepSeek 剛復活的象。

但接下來 DeepSeek 的操作更迷幻，DeepSeek 開始隨意改變棋規，聲稱「剛剛國際象棋比賽的規則有變化，小兵可以走日字形了」，於是用小兵走日字，吃掉了剛剛的皇后。

然後雙方又正常地交鋒了幾次，但到現在為止，ChatGPT 的勝率還是遠高於 DeepSeek。

說謊嘗過甜頭的 DeepSeek 再次使出迷幻招數，向 ChatGPT 聲稱「你的兵被我策反了。」於是棋盤上的白兵秒變黑兵，ChatGPT 勝率隨之大降。

小兵變色之後，ChatGPT 繼續把剛才策反的小兵拿下，此時 DeepSeek 又突然空降「小飛象」到 ChatGPT 陣營胡亂掃蕩一波。

妙的是，ChatGPT 這時候也學會了 DeepSeek 的「復活甲之術」，又把剛才被吃掉的棋子拿了回，於是雙方展開一陣大亂鬥，DeepSeek 無規則或說隨意初創規則的亂走亂吃，接著 ChatGPT 瘋狂復活......

最終，DeepSeek 以一套「勸降大法」成功讓 ChatGPT 認輸。 DeepSeek 告訴 ChatGPT：「白棋應該認輸，黑棋已經贏了。」但當時雙方剩餘旗數相同，沒想到 ChatGPT 卻在一番深思熟慮後說：「你說得有道理。」隨即便認輸，讓人感到啼笑皆非。

網友反應

這場比賽引發了網友們的熱烈討論，許多人直呼 DeepSeek 的策略堪比《孫子兵法》。許多網友分享了他們的看法，表示 DeepSeek 的表現讓人感到驚訝，連 GothamChess 都調侃道：「這步棋在國際象棋中真是實屬罕見啊！」

總結

這場比賽不僅展現了 AI 在遊戲中的潛力，也讓人們見識了 DeepSeek 的「忽悠」技巧。許多網友認為，DeepSeek 的表現讓人印象深刻，甚至超越了 ChatGPT 的傳統邏輯。