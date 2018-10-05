居家照護 需要更多的選擇

文．林宗憲

邱先生是個退休公務員，幾年前因為脊椎問題動手術，但復元狀況不佳，導致行動不便，生活也出現了障礙。家中申請了外籍看護來幫忙照顧，原以為可以減輕照顧負擔，不過等人來了之後，才發現跟預期有不小的落差。

原來，一般外籍看護並沒有受過照護訓練，許多事情得從頭學，像是邱先生因體型較為魁梧，上下床要幫忙他移位，並不是件簡單的事，看護常常沒做好而挨罵。此外，外籍看護原本因為語言問題，溝通已經不太順暢了，加上邱先生有失智的情形，家人若不在旁邊很容易出狀況。

護理師、物理／職能治療師 評估建議 改善家庭設施

「優照護」是台灣第一個居家照護的預約平台，除了一般的照顧服務員，還有不同專業的人員能協助居家的照護，平台的照護支持總監蘇貞華就強調，許多人認為請了看護，照顧家人的事就可以解決了，但病患身心狀況個個不同，常需要有更多專業照護上的協助。

蘇貞華建議，像外籍看護來了之後，其實可以先找護理師、職能治療師來家中，依照個別狀況指導看護照顧病人。像失智症，需要適當的互動與刺激，如何對應才能減少不愉快的情形？或是，要做些什麼活動與訓練，來減緩惡化的狀況？這些若有專業上的建議，對照護都有明顯的幫助。

「優照護」平台上有案例顯示：患有帕金森氏症的周老太太，原本定期會到醫院復健，但後來感染帶狀皰疹，一出門吹到風就疼痛異常，從此再也不去做復健。家人擔心病況惡化，在平台上找了職能治療師柯維喬到家裡，不但幫助周老太太在家復健，也指導家人協助她自主訓練，還為她設計一套動作來改善狀況。

其次，很多人都忽略了家庭環境對病人的影響，尤其老人家容易因跌倒而發生憾事，「優照護」上的專業醫護人員，包括護理師、物理治療師、職能治療師，都可以到家中評估與建議，幫助家庭改善設施，例如在浴室增添把手防止跌倒，採用適當的床墊以減少褥瘡等等。

新興照護模式 藝術輔療師幫助找回自信與笑容

居家照護中，最常被忽略的是情緒、心理上的需要。蘇貞華提到，一般的照護人員其實都有陪伴的功能，適當的互動與傾訴，可以穩定照顧對象的情緒，但是像面對失智或失去親人的狀況時，可能需要特定的專業人員來幫忙，「優照護」上的藝術輔療師就是新興的照護模式。

「優照護」上的藝術輔療師康思云，原本就有照護背景，經過進修並得到國際的輔療師認證，幫助許多銀髮族找回自信與笑容，甚至改善了他們與家人的關係。她透過指導照顧對象一些簡單的創作，不管是繪畫或雕塑，把往日的美好回憶具體呈現出來，對走出喪親之痛，或是輕度失智都有明顯的改善。

「照顧」的積極意義 幫助長輩恢復自主或部分自主

蘇貞華語重心長地說，「照顧」並不是什麼都要幫對象弄得好好的，過度的協助反而會剝奪長輩恢復的可能。如果透過一些訓練及器材，讓長輩重新恢復自主 (或部分自主)，不但身體機能可得到改善，更因重拾自信，對心理上有莫大的助益，平台上的專業照護人員，也常到家中指導或訓練長者使用輔具 (輔助器具)，這正是「照顧」上的積極意義。

像「優照護」這樣的平台，提供多樣化的照護選擇，就是希望擴大或延伸更多的面向，並提升照護對象的生活品質，而不是只有「顧好」他們。許多人以為「平台」似乎只是個新潮的作法，但改變了「照顧」的內涵與方式，讓大眾找到更合適的服務，才是這個平台的最大意義。

來源：《理財周刊》 945 期

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