迎台商回流 地盡其利

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

中美貿易戰何時止戰？美國總統川普表示「沒有時間表」。至於對中國造成什麼影響？八月份中國出口訂單已連續五個月萎縮，雖然中國財新製造業採購經理人指數八月份還維持在五十以上，但已是二○一七年六月以來最低。

這場只見升溫不見降溫的中美貿易戰，使得原先以中國為基地的製造商以及其美國客戶重新思考，在兩大經濟體緊密連結下複雜又廣泛的供應鏈，究竟該何去何從。根據富比世雜誌報導，有些正將業務遷往東南亞的製造業者已加速撤離中國，有些企業的客戶早在三月就已將部分生產線撤出中國，遷往其他亞洲國家。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，隨著時間推移，貿易戰對於世界供應鏈必然會造成很大的破壞，將導致工業的重大重組，這將創造許多贏家和輸家。在這樣的衝擊下，我們要思考的是，台灣能否搶當贏家？

面對中國經營環境日漸惡化，台商撤資時有所聞，估算金額一年就有五百億。隨著美中貿易戰升溫，台商更面臨巨大衝擊，也讓製造業者加速撤離中國。例如自行車龍頭巨大集團將二十萬輛腳踏車、接近年銷量五％產能移回台灣，仁寶、和碩、英業達、廣達等大廠也評估將部分產能移回台灣。

這些原本在兩岸都有設廠的自行車、網通業、伺服器業者可能把產能移轉回台，也會有大量海外廠商回台找地設廠，未來台灣接單、出口美國的直接貿易就會增加。而且廠商移到台灣生產，台灣產量增加，就需要多找工人或是多買機器設備，就業機會與投資增加，對經濟成長就是一大助力。

而台商回台投資，喊出的五缺問題，缺地是其中之最，政府也提出因應之道。行政院長賴清德強調，想回台投資的企業向行政院詢問的項目，首要就是土地，因此行政院會與各縣市合作提供土地，歡迎台商回台投資。

工業局也公告轄管的六十二處工業區共三四四筆閒置土地，於公告日起進行兩年輔導期，輔導閒置土地持有人設廠或釋出土地媒合使用，希望藉由活化土地滿足台商返台設廠的用地需求。

只是究竟回流多少台商，能有多大效益，尚需評估。如果龍頭廠商未回流，也可能只淪為操作地皮罷了，龍頭廠商的實質回流才是最重要的指標。

來源：《理財周刊》 945 期

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