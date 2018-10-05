谷歌助紂為虐？彭斯呼籲終止為中國研發「蜻蜓」搜尋引擎

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週四 (4 日) 發表公開演說中，再度指責中國竊取美國的技術，並點名谷歌 (Googl-US)，要求該公司停止為中國研發「蜻蜓」搜尋應用程式，因該應用軟體幫助北京當局監控人民，使用戶隱私權受損。

彭斯 4 日在美國智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute) 發表演說指出，越來越多美國企業考慮進入中國市場，但他們在進去前應該要三思而後行，因這可能代表著，企業同意將智慧財產權轉移給中國，或是同意中國一些壓迫性的政策。

彭斯特別點名搜尋引擎巨擘谷歌，認為該公司應停止研發「蜻蜓」搜尋應用程式，該程式可更容易追蹤用戶網上搜尋蹤跡，將供中國用戶使用，認為此程式將幫助北京當局的內容審查，並損害中國用戶的隱私。

「蜻蜓」項目，為谷歌正在測試搜尋引擎的手機版本，該版本將遵守中國嚴格的審查，例如禁止臉書與推特等網站，以及如天安門廣場大屠殺等搜索用與將被禁止，用戶不能使用該瀏覽器拜訪 BBC 與紐約時報等知名外媒，此舉等同於幫助中國政府控制內容。

當初網路媒體《Intercept》報導該項目時，引起谷歌員工內部的反彈聲浪，認為此項目在道德上有瑕疵。彭斯的發言，則是白宮首次公開譴責谷歌。



除了呼籲谷歌停止研發該項目之外，彭斯也針對一系列美中問題發表看法，美中已進行貿易戰達數個月，華盛頓當局將持續要求北京，採取更公平、自由且互惠的貿易政策。

此外，彭斯認為，中國正在努力使川普失去權力，並試圖影響下個月的國會中期選舉，以及操縱輿論，影響學術機構和美國企業。