禮來糖尿病藥物成績優 競爭者Novo股價大跌7%

醫藥大廠禮來 Eli Lilly (LLY-US) 週四 (4 日) 表示，其新的二合一糖尿病藥物，成功降低血糖和減輕體重，使其股價創下歷史新高，並對主要競爭對手 Novo Nordisk (NVO-US) 的股價造成壓力。

Eli Lilly 股價週四收盤上漲 4.02% 來到 112.99 美元。Novo 股價收盤下跌 7.35% 來到 43.26 美元。

Eli Lilly 禮來股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，這種新型藥物同時靶向 2 種主要的腸道激素，可能會對目前的單激素藥物構成威脅，而 Novo 的業務主要是單激素藥物。

Lilly 的治療通過針對 GLP-1 和 GIP 激素，在中期研究中，將第 2 型糖尿病患者的血糖水平最高可降低 2.4%，平均體重最高可降低至 12.7%。

花旗 (C-US) 分析師 Andrew Baum 說道，試驗結果與市場推出的 GLP-1 相比，產生了新的行業黃金標準。市場上的包括 Novo 的血糖降低和體重減輕 Ozempic。

Novo 現有的 GLP-1 產品包括 Victoza 和 Ozempic，該公司也在開發口服版的 semaglutide，為 Ozempic 的活性成分。

Lilly 表示，它打算在 2021 年底，完成該藥物的後期研究，並且正在評估用於治療肥胖的藥物等。BMO 資本市場分析師 Alex Arfaei 表示，這種治療方法為 Lilly 在大型的肥胖市場提供了合理的機會，並有意義地加強了公司在快速增長的 GLP-1 市場中地位。

美國約有 3000 萬成年人患有糖尿病，其中 90% 至 95% 患有第 2 型糖尿病。

據美國新陳代謝和肥胖症協會 (ASMBS) 稱，肥胖是發展第 2 型糖尿病的主要風險因素。體重減輕僅佔總體重的 5%，都有助於改善肥胖或超重患者的第 2 型糖尿病。

Lilly 廣泛的糖尿病藥物組合，包括 GLP-1 藥物 Trulicity，在最新報告的季度中，為總營收 63.6 億美元至少貢獻了 38%。

摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 分析師 Chris Schott 表示，「由於 Trulicity 代表 Lilly 的核心增長驅動因素，以及過去一年中 Ozempic 和口服 semaglutide 導致 Lilly 股票的競爭性擔憂，我們認為今天的結果對 Lilly 有明顯的積極影響」。