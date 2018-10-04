調查：投資者持續押注亞幣走軟 因美國經濟數據強勁提振美元

路透調查顯示，投資者持續押注亞洲貨幣兌美元走軟，因美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)決策者的鷹派言論以及穩步升息的路徑提振美元。

美聯儲主席鮑威爾周三表示，美國經濟前景“十分樂觀”，認為當前的經濟擴張將持續下去，可能會把利率升至略微超過中性水平。

周三公布的一項調查報告顯示，美國服務業活動9月加速至21年高位，令人期待將於周五出爐的非農就業報告可能強於預估。

自上周三美聯儲一如預期升息以來，美元指數已上漲近1%。美聯儲稱，預計12月再升息一次，明年升息三次，2020年升息一次。

樂觀的經濟看法和穩定的政策收緊軌道已經幫助推升了美債收益率，周四升至逾七年高點，給亞洲貨幣增加了更大壓力。

對11名受訪者的調查顯示，投資者過去兩周增加印尼盧比空頭押註至五年多高點，同時略微增持印度盧比空頭倉位。

印尼央行曾試圖通過幹預和加息來支撐本幣。政府高級官員也發表正面言論。財長周二表示印尼經濟對美國利率升高和盧比下跌調整適應地“相當好”，許多經濟指標良好。

0557 GMT，印尼盧比IDR=下跌0.7%，今年至今累計跌幅超過10%，成為繼印度盧比INR=IN之後的表現第二差亞洲貨幣。印度盧比近來續創新低，迫使該國央行入市幹預。

“盡管美元走強，但油價繼續保持在高位，這對依賴石油進口且有經常帳赤字的國家的 貨幣構成進一步壓力，具體而言就是印度和印尼，”澳新銀行的Goh表示。

“今天盧比再創紀錄新低，而且短期看來不會獲得任何喘息。”

印度央行周五開會時料決定進行今年6月以來的第三次升息，以抑制通脹壓力，目前央行正在應對盧比貶值和油價飆升的問題。

菲律賓披索PHP=空倉也增加，該國央行正在努力控制居高不下的通脹。高通脹破壞了GDP增長目標。

菲律賓央行將會留意周五公布的9月通脹數據。該行上周上調了指標利率，並表示不排除進一步收緊政策的可能性。

一份路透調查顯示，菲律賓9月通脹年率預計上升，接近7%，而央行的目標水平是2-4%。

這項路透調查集中於亞洲新興市場九種貨幣的當前倉位情況，它們是人民幣、韓國韓元 、新加坡元、 印尼盧比、台幣、印度盧比、菲律賓披索、馬來西亞馬幣和泰國泰銖。

調查采用對凈多頭或凈空頭部位的估值，從負3到正3。正3表示市場極度作多美元。

該數據包括無本金交割遠期外匯(NDF)的部位。

路透10月4日