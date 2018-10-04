【台新投信】升息尾端REITs最吃香 美國仍是吸金王

根據 FOMC 預測聯邦利率，預計在 2020 年達到升息的巔峰，之後就呈現下滑的情形，目前已接近升息的尾端了，根據歷史經驗，上一次升息後半段是 2005/7~2006/12，

該段期間，美國 REITs 指數上漲逾 4 成，呈現 REITs 大多頭的榮景，台新北美收益基金經理人李文孝表示，美國經濟復甦力道強勁，包含就業、消費、工業生產等數據表現佳，堪稱全方位的成長，根據歷史經驗，升息初期以循環性類股如科技、金融表現佳，但是接近尾端，則是由 REITs 等資產接棒，建議投資人開始積極布局 REITs。

李文孝進一步分析，當前的環境與 2005 年中類似，同樣是美債在區間波動、美國經濟保持穩健強勢，預期未來走勢有機會複製之前模式；加上 REITs 指數這兩年較為疲弱，尚未回到前一波高點，有與美股背離的狀況，未來極有可能出現補漲的行情。今年底還有一次升息機會，指數仍會受到美債利率走高而修正，建議投資人可以利用修正作為進場點，慢慢布局 REITs。

李文孝表示，REITs 產業從今年第一季落底後，市場開始上修獲利，過去弱勢的零售 REITs、住宅 REITs 也轉向樂觀，市場並將今年預估獲利上調至 5.0%，較 2017 年成長 4% 更佳，2019 年甚至上調至 5.5%，此外，從資金面來看，美國 REITs 近一季出現淨流入，雖然主動型基金還是流出，但是 ETF 已經轉為流入了，顯示市場風向已經轉變，投資人可以密切留意。

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