【野村投信】總體經濟穩定復甦，主動選股才是贏家

受到負面消息與貿易戰影響，第三季新興市場震盪起伏，不過台股表現相對堅挺。野村投信表示，台灣股市可望維持亮眼表現，除了持續受惠於全球經濟增強，第四季也是科技股的傳統旺季，預估台股成長動能仍將由科技股帶動，看好產業包括 AI，雲端運算、伺服器、電動車、電競、及汽車電子等，5G 時代來臨之下相關產業也具成長動能，而「選股不選市」仍為投資能否勝出之關鍵。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，全球景氣持續正向發展，目前主要經濟體 PMI 維持 50 以上，國際貨幣基金 (IMF) 預估 2019 年全球經濟成長值為 3.9%，台灣景氣可望受惠全球景氣復甦趨勢，出口成長並帶動國內投資及消費，從過去經驗來看，台灣出口成長與美國製造業 ISM 指數相關性大(附圖一)，在美國經濟持續暢旺下，出口將維持成長趨勢。目前須持續關注的變數就是貿易戰，雖然以雙方貿易條件來看，中國略微處於劣勢，但在中國適度調整財政以及匯率政策下，台灣企業若能在緩衝期間將出口商品移至東南亞或是從台灣出口，可望降低影響程度。

姚郁如指出，近期國際大事對台股的影響有限，以土耳其的貨幣危機為例，由於土耳其並非國際主要出口市場，且新興市場的經常性赤字除了土耳其以外多有改善，對台股的負面影響不大。從價值面來看，目前台股本益比約位於長期均值 14 倍，股價淨值比約為 1.8 倍，評價合理未過高。

至於產業面，第四季為科技股傳統旺季，加上科技股有多種新應用興起，長期需求保持樂觀，2018 下半年科技股相關企業獲利預估年增率為 17.1%，AI、雲端、伺服器、電動車及汽車電子都是看好產業，預計盈餘成長仍由科技股帶動；值得留意的是，傳產中部份原物料以及金融類股亦見成長動能。非科技股中，包括金融以及受惠於中國去產能及環保政策等類股亦可加以留意。

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