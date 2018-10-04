搞定自貿協定，美股最好買點到來！？

聖路易 Fed 銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五說，北美自由貿易協定 (NAFTA) 協商成功，對美國經濟而言，將是一項正面的發展。在接受 Sirius XM 廣播公司訪問時，布拉德說，這項具體的協定顯示「貿易戰並無必要無限期持續下去。」

新聞來源: 鉅亨網 2018-10-1



8 月 27 日美國宣佈與墨西哥就如何修訂北美自由貿易協定達成協議，經過僅僅約一個月的時間，加拿大也於 9 月 30 日同意加入，三國對新版北美自由貿易協定取得共識（新協定名稱將改為美國 - 墨西哥 - 加拿大協定）。如此高效率的談判結果，除了為共和黨增添更多期中選舉的助力外，川普政府也更有底氣向歐盟及日本施壓，最終逼迫中國就範，並完成重塑全球貿易規則的目標。

1. 美國或成最大贏家

北美自貿區經濟實力強大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/10/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

此次談判不僅聚焦於媒體較常提及的爭端解決機制、乳製品保護及汽車相關規定，智慧財產權、數位貿易、金融服務、匯率政策、勞工法規及環境保護也都有所著墨，美國政府目標是重新定義 21 世紀的貿易協定（過往貿易協定制定時，電子書、線上影片及音樂等數位貿易根本都不存在）。攘外必先安內，美國、加拿大及墨西哥經濟規模及人口分別高達 23.4 兆美元及 4.9 億人，無論從經濟規模或人口數量來看，北美自由貿易區的重要性都不言而喻。搞定加拿大及墨西哥後，日本及歐洲將成為美國的下個目標。

2. 別低估美國總統川普滿意度

翻開報章雜誌，對美國總統川普的描述往往都是無禮、善變、善說謊等負面辭彙，民調結果也都強調不滿意度有多高。根據民調網站 FiveThirtyEight 整理各機構民調數據，目前美國總統川普的滿意度為 41.8%、不滿意度為 52.7%，看起來川普確實不受人民歡迎。但若跟同樣上任第 620 天的前幾任總統相比（扣除受到戰爭及恐攻影響民調的兩名布希總統，歐巴馬、柯林頓及雷根滿意度分別為 46.6%、44.4% 及 42%），川普的滿意度處於合理範圍，若加上新通過的貿易協定，川普滿意度還有繼續升高的空間。

3. 四年一次，美股最佳買進時點浮現

美國股票於期中選舉年 11 月至隔年中表現優異

資料來源：Bloomberg，採標普 500、MSCI 新興市場、MSCI 世界及道瓊歐洲 600 指數，「鉅亨買基金」整理；回測期間：1980-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國將於 11 月舉行期中選舉，目前民主黨掌握眾議院機率為 76.3%、共和黨主導參議院機率為 72.6%（同樣根據民調網站 FiveThirtyEight 的預估），共和黨恐失去參眾兩院的絕對優勢。回顧美國期中選舉歷史，執政黨平均失去 30 個眾議員席次及 4 個參議員席次，失去國會主導權實屬正常。從 1980 年以來，期中選舉年當年 11 月至隔年 6 月，美國股票平均上漲 15.9%，遠優於同期其他國家股市，也高於非期中選舉年的 11 月至隔年 6 月股市表現。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美股仍是配置核心

美國與墨西哥及加拿大達成共識後，歐洲及日本自然而然成為下個目標，期間美國將透過關稅施壓，迫使歐盟及日本政府讓步，歐洲及日本股票恐受池魚之殃，建議投資人仍以較不會受到貿易紛爭干擾的美國小型股票基金為配置核心。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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