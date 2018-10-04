景氣中後期，高收益債券這樣挑

投資債券型基金時，除了配息率，還有其他重要因素絕對不能不考慮。本篇文章帶你看，怎麼判斷現在債券價值高低、怎麼選擇勝率高且但還有獲利空間的高收益債券。

1. 景氣中後期，高收益債券仍有表現

我們在先前的文章提到，以到期殖利率和存續期間的 C/P 值來看，在各類債券中，目前美國高收益債券看起來最吸引人。通常在景氣中後期，央行會利用升息來調控經濟和物價成長。理論上來說，債券價格應會受到升息影響，但是，由於高收益債券與景氣連動性大，在經濟成長健康的景氣中後期，高收益債券通常有不錯的表現。下表列出過去幾次升息的紀錄，可以看到美國高收益債券過去在升息期間、升息後都有不錯的表現。

美國高收益債券，升息期間表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料期間 1988/10/31 - 2018/10/4，指數採美銀美林美國高收益債券指標。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 現在，高收益債就要挑較高評級

債券投資人都知道，債券評級高低有區別。較高評級的債券，殖利率低，但波動較小；較低評級的債券，殖利率高，但波動大、違約的機會也更高。

全球高收益債券到期殖利率和違約率狀況

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料截至 2018/10/2，指數採美銀美林各債券指標。違約率資料來自 2017 S&P Global Corporate Default study。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

高收益債中，有分較高評級（評等 BB-B）和較低評級（CCC 或更低）的高收益債券，透過上圖違約率狀況可以看到，較低評級高收益債券違約率直接從較高評級（評等 BB-B）不到 15.0% 的水平，跳升到 49.5%。雖然到期殖利率同時也大幅從 4-8%，上升到 10.4%，但將大幅降低投資人投資高收益債券基金的勝率。若單純投資 BB-B 等級的高收益債券，年度勝率高達 86%，而 CCC 等級卻只有 57%。在目前利率逐步升高、債券價格不便宜的狀況下，以較高評級的高收益債券佈局是較安全的做法。

3. 利差高點回落後，較高評級高收益債券接力表現

和市場景氣循環類似，利差不會無止盡地擴大或縮窄，利差通常都是在區間來回。因此，各評級高收益債券在利差回歸時的表現，是現在值得留意的觀察點。上波利差高點大約在兩年半前，下表統計了過去美國高收益債券在利差從高點回落兩年後，六個月、一年以及一年半的表現。在接近一年、一年半的時候，較高評級的高收益債券表現會比較低評級的債券更好。

美國高收益債，在利差高點回落兩年後的表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：1996/12/31 – 2018/9/30，指數採美銀美林各債券指標。各期高點為 2002/10、2008/11、2011/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

用較高評級提高勝率，表現可期

高收益債券與景氣連動性高，而美國目前景氣強勁，支撐美國高收益債券表現，相較於全球高收益債券，目前美國高收益債券仍是較佳的選擇。然而，目前美國高收益債券價格不算特別便宜，此時應該以勝率較高的較高評級高收益債券為主要選擇。根據過去利差從高點回落後 3-3.5 年的表現，較高評級的高收益債也勝過較低評級的高收益債券。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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