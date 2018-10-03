【富蘭克林】美國升息腳步穩 精選收益是王道

美國就業及消費市場強勁，支持聯準會升息腳步堅定，九月會議如期宣布升息一碼至 2.00%~2.25% 區間，利率點陣圖也顯示今年有望再升息一碼，2019 年將升息三碼。富蘭克林證券投顧指出，聯準會維持漸進式升息政策，為美國經濟前景投下信任票，另一方面，隨著美國經濟循環來到擴張末期，明年之後聯準會開始放慢升息速度，精選收益來源將更為重要，建議投資人順應此一趨勢，多元分散各類收益來源，並加入如抵押貸款證券 (MBS) 等具備高信評及穩定孳息的固定收益商品，掌握升息下的投資契機。

今年以來投資人追求更高收益的胃納不減，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨基金經理人肯特．伯恩斯（Kent Burns）應邀來到台灣，從聯準會持續進行貨幣政策正常化的角度出發，深入淺出指引投資人如何在美中貿易緊張的不確定性下，透過美國抵押貸款證券掌握投資商機。

以下是經理人演講摘要：

美國經濟生生不息 利率正常化有底氣

美國的經濟穩步復甦，就業市場持續緊俏，包括總勞工收入年增率也從金融風暴 2009 年六月的 - 4.1% 回升到今年七月的 4.7%，職缺填補日數從 2006 年的 23 天上升至現今的 31 天，而隨著勞動市場的復甦，薪資增長趨勢更趨明朗，有利推動消費力道。美國勞動市場的強勁，也讓聯準會在升息之路上更有底氣。

而儘管美國經濟生生不息，但美中雙方在關稅上各執一詞，頭條新聞風險已令市場的不確定性提高，但肯特．伯恩斯觀察美國欲對中國 $2000 億的進口商品加徵關稅的名單中，其中約 35% 為消費財，對物價將有著立即性影響，但就如同能源價格上揚一樣，應為一次性衝擊的可能性較高。

此外，伴隨著薪資的領先指標 - 全美獨立企業聯盟 (NFIB) 計畫調升勞工報酬之企業比率已然上升，薪資上揚終將形成物價上漲壓力，聯準會在貨幣正常化的路途上料將穩步推進。而根據美林證券 (2018/9/12) 統計截至今年第一季 MBS 投資人的組成來看，聯準會已持有約市場的 28%，一旦降低購買，市場流動性降低及利率上揚，將是公債及抵押貸款證券重要的觀察指標。

抵押貸款證券 (MBS) 具備高信評及殖利率較公債高兩大優勢

抵押貸款證券 (MBS)，顧名思義是以借款人每月支付的貸款月付額，匯集成一個資產池，將本金和利息的現金流移轉給 MBS 投資人。而投資機構 MBS 的優勢在於機構發行人如房利美、房地美及吉利美等得到美國政府的充分信任和信用支持，其信用與美國公債相當，但殖利率高於公債。另一方面，投資機構 MBS 的主要風險則是『提前償還風險』。當利率下降時，屋主可能進行借新還舊，利用較低的利率降低每月支付的貸款額。然而如果發生此類再融資事件，MBS 投資人將面臨需要用較低的現行利率進行再投資的風險。

而分析目前美國經濟增長強勁，聯準會漸進升息方向不變，有利降低提前償還事件可能導致的再投資風險，此外，從 MBS 市場的組成來看，隨著聯準會逐漸邁向貨幣正常化、降低投資組合規模，資金管理業者、海外投資人及銀行今年以來已成為主要的需求來源，特別是在資金管理業者預期將在未來數月成為吸收超額供給的主力。

六大因子檢視 抵押貸款證券市場沙中淘金

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊擁有專業技術與堅強的投資與技術團隊，靈活掌控債券商品的投資機會。透過主動式分析，評估房貸產業的利率、殖利率曲線、預期波動、房市現況、預期供給及總經環境等六大因子，有助於深化投資視野，優化投資組合收益率與分散投資風險。肯特．伯恩斯也建議，升息環境下投資宜側重利率風險的控管，縮短持債存續期間、增持利率敏感度低的債券類別，包括高收益債、浮動利率貸款等，並透過適度布局具備較高評級的抵押貸款證券，網羅各類債券的輪漲機會，以美元資產為核心，降低國際匯市波動對資產價格的干擾。

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