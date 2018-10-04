Fed主席鮑爾：離自然利率還有「一大段路」暗示將持續逐步升息

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (3 日) 接受《PBS 新聞一小時》主持人 Judy Woodruff 專訪時表示，離達到自然利率 (natural rate) 還有一段路要走，為暗示聯準會將逐步升息的新跡象。

自然利率為既不限制也不寬鬆的利率，為了將經濟從金融危機中拉出，過去聯準會制定極為寬鬆的低利率政策，鮑爾指出，現在已不需要非常寬鬆的政策，這樣的政策已不再合適。



他說道：「現在的利率依然是寬鬆的，但我們正逐漸朝自然利率邁進，我們之後可能會超越自然利率，但現在我們可能仍距離它很遠。」

自然利率對於聯準會的決策至關重要，多年來官員們一直在爭論此水平落於何處，聯準會的共識接近 3%，目前聯邦基金利率為 2%-2.25% 區間，上週 FOMC 公布的點陣圖顯示，在暫緩升息之前，可能會將該利率調升至 3.4%。

聯準會 9 月公布的利率點陣圖

鮑爾亦在節目上針對一系列問題發表看法：



各方對於貿易緊張局勢的擔憂



鮑爾表示，美國與其合作夥伴進行貿易戰，並未對數據產生影響，但聯準會已聽到許多商業人士的擔憂。例如原物料價格上漲、供應鏈問題以及失去市場。

儘管如此，鮑爾認為，貿易戰最終的結果，可能是對美國和其他經濟體有利的，他指出，「如果關稅可以降低，且人們遵守國際貿易的規範，這樣對我們和其他國家都是好消息。但如果，我們無意間進入更加保護主義的時代，各國進行報復性關稅，那麼對美國經濟、美國工人和其他國家都不好。」

和川普的關係

美國總統川普一再批評聯準會的升息政策，認為將損害經濟增長，對此鮑爾表示，聯準會的官員不會受到政治所影響，他們針對經濟做決策。他們將控制自己的決策，在過去是如此，在未來也會是如此。

下一次危機



鮑爾認為，下一次的危機將與 2008 年的金融危機不同，當時聯準會被迫將聯邦基金利率降至將近 0% 的水平，並且購買 4 兆美元的債券。他猜測下一次的危機可能會是別的因素所造成的，例如網路攻擊等全球事件。他補充，聯準會目前未看到金融市場的風險增加。

針對美國經濟的現況，他認為市場正處於「非常正向的經濟環境」，表明他認為目前的經濟擴張不會受到任何影響。