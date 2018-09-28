聯準會不再企圖引導市場？鮑爾強調讓數據說話更重要

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 對金融市場發出新的訊息，希望人們多觀察就業、薪資與通膨數據，來獲得貨幣政策的信號，而不是去猜測央行的意圖或用字變化。

這與過去 10 年的做法有大幅的改變。在金融危機之後，為了幫助脆弱的經濟能夠復甦，聯準會力圖影響市場觀點，多年以來做為前瞻性指引的一部分，把政策立場描述為「寬鬆」，以確保市場不會扼殺經濟成長。

但在週三，聯準會從政策聲明中刪去這句話。一些分析師認為，這代表升息周期接近結束。鮑爾解釋，取消「寬鬆」措辭不是一項政策，美國經濟正處於一個特別光明的時刻，失業率預計將保持低位，通膨也將維持穩定，並且不會出現經濟衰退—他希望用經濟數據說話。

鮑爾強調，聯準會不想暗示什麼，要做的是仔細監控取得的數據。

每次觀察政策是否達標

他說：「隨著時間的推移，我們將要做的是在每次會議上，都問一問貨幣政策是否能夠實現我們的目標。」

亞洲股市週四波動，投資人試圖解讀聯準會聲明與記者會上的說明，美元走高，美國國債殖利率維持穩定。

紐約 Yeshiva 大學經濟學教授與 Fed 前官員 James Kahn 表示，鮑爾試圖表達的主要訊息，是讓所有人都要做好計畫，並確認事情能夠達成。

至少就目前來看，鮑爾認為目前美國經濟欣欣向榮，支持聯準會的緩步升息政策。此外，在金融危機過去 10 年後，監管機構仍在要求銀行符合更高的資本和流動性標準，這讓金融體系更加安全。

隨數據變化調整政策

根據官員的點陣圖，多數官員預期未來還會升息 5 次，至 2020 年時停止，屆時利率的中值將在 3.4% 附近，並在 2021 年之前維持在這個水準。

但鮑爾並不想在升息目標多所著墨，他強調，這可能隨著經濟數據的變化而進行調整。

鮑爾說，他不確定什麼時候升息及升到那裡，他和他的同事仍將持續觀察，這對經濟成長會產生何種影響，數據是否支持繼續升息。他還是會尋找來自勞動力市場、通膨、經濟發展的信號。

休斯頓大學經濟學教授 David Papell 以一句話總結鮑爾的新領導風格—「等數據結果再決定吧 (Let’s wait and see)」。