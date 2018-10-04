貿易緊張局勢威脅 世界銀行下調東亞2019年GDP預期

由於貿易緊張局勢和不穩定的資本流動，可能影響全球經濟前景，世界銀行 (World Bank) 略為調低了對東亞及太平洋地區的經濟成長預期。

這家總部位於華盛頓的銀行，週四 (4 日) 在報告中指出，東亞發展中的經濟體，應該利用現有總體經濟政策，「全方位」來緩解外部衝擊的影響。

世界銀行將包括中國在內的東亞和太平洋地區 (EAP) 經濟成長，由去年的 6.6% 降至今年的 6.3%，對於 2019 年的增長率預期則為 6.0%，低於 4 月份所做的 6.1% 預測值。

世界銀行指出，調整主要反映中國經濟放緩，因為中國還在持續調結構，將經濟轉向國內消費。

世界銀行東亞及太平洋地區首席經濟學家 Sudhir Shetty 表示，持續強勁增長的主要風險，包括保護主義升級、金融市場動盪加劇，以及與國內財政和金融脆弱性的相互作用的結果。

另一方面，資本外流為另一個需要關注的現象。世界銀行認為，資本外流增加將使發展中的東亞地區，更難為外債再融資，而印尼與泰國在此面臨的風險最大。

世界銀行指出，對於印尼及泰國來說，由於存在大量的短期債務，增加了面臨的風險，不過由於外債水準相對較低，金融部門的資本充足且流動性佳，加上貨幣和財政緩衝，資金外流風險不太可能轉化為償付能力風險。

世界銀行對 EAP 地區 2020 年成長預測為 6.0%，與前次報告預測值相同。