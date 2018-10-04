盤前財經大事搶先讀2018年10月4日

今日操盤前瞻

減資暫停交易：奇力新、陽程

增資股上市：利勤、世紀綱

台積電攜亞馬遜、微軟等 啟動第五大開放平台聯盟

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (3) 日在北美開放創新平台 (Open Innovation Platform，OIP) 生態環境論壇上宣佈，成立第五大 OIP 雲端聯盟 (Cloud Alliance)，創始成員包含亞馬遜雲端服務(AWS)、益華國際(Cadence)、微軟 (Azure Microsoft Azure) 及新思科技 (Synopsys) 等，各家將與台積電共同合作，在雲端上提供經台積電認證客製化設計能力，降低客戶進入雲端的門檻。閱讀全文...

〈國家隊純網銀成軍〉中華電領隊 迎戰 Line、樂天進行三搶二大戰

金管會規劃釋出兩張純網銀執照，並將在 11 月開放業者申請，吸引本土與海外業者積極備戰，其中日本樂天攜手國票金、LINE 則成立台灣連線金融科技股份有限公司（LINE Financial）籌備處，加上中華電信領軍的國家隊，三組人馬爭搶兩張執照，競爭激烈。閱讀全文...

大立光下周法說 法人關注兩大重點

大立光 (3008-TW) 將在下周 10 月 11 日召開線上法說會，並公布第 3 季財報及第 4 季展望，近日大立光連遭包括德意志等 4 家外資調降目標價、評等也降至「減碼」，法說會法人關注焦點，將在大立光對手機搭載多鏡頭的趨勢，及大立光開發 7P 鏡頭的推進進度。閱讀全文...

ADP「小非農」9 月狂增 23 萬人 10 年期美債殖利率噴出

美國週三公布經濟數據強勁，債券殖利率隨即上揚。盤中美國 10 年期債券殖利率大漲至 3.147% 創 2011 年 7 月以來高點，30 年期債券殖利率亦上升至 2014 年 10 月以來高點。閱讀全文...

美股近來創新歷史高點 但成交量却發出警訊

上個月，美國股市創新了歷史高點。然而，一項指標却顯示投資人對此一里程碑，並不特別感到興奮，這可能正是股市未來報酬率的一項警訊。Asbury Research 機構分析師柯沙 (John Kosar) 週二寫道，歷史上，成交量縮小一直都是股市的短期利空因素。閱讀全文...