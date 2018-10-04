西勝Q3出貨旺 單季營收7.82億元年增近3成 Q4出貨估持平

電池模組廠西勝 (3625-TW) 今 (4) 公布 9 月合併營收達 2.63 億元，月減 1.17％、年增 7.38％；第三季營收 7.82 億元，創單季歷史新高，季增 8.24%、年增 28.62%；公司指出，目前訂單能見度看至年底，第四季出貨狀況估與第三季差不多，至於毛利較佳的 ODM 業務比重，估全年約 1 成左右。

西勝表示，受惠筆電進入出貨旺季，加上垂直整合見效，推升 9 月營收維持高檔；累計 1-9 月營收 20.32 億元，年增 61.60％。

展望第四季，公司指出，筆電新機種出貨比重拉高，訂單能見度看至年底，出貨狀況目前來看應與第三季相距不遠，在商用換機潮的刺激下，筆電電池模組需求穩定增長，新機種報價亦跟著上調，營收亦逐月升高。

至於 ODM 業務方面，西勝布局在電動工具、掃地機器人、不斷電系統 (UPS) 等電池模組，毛利較佳，惟比重尚不高，對營收貢獻較不明現，公司預估今年全年 ODM 營收比重約落在 8-10%，明年則將再提升。

西勝為全球最大 NB 電池芯供應商 LG Chem 的主要代工廠，產能占 LG Chem 的 6 成以上，隨終端客戶 HP、Dell、Acer 的全球市占率均提高，西勝出貨量排名也竄升至全球第二位。