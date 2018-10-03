〈國家隊純網銀成軍〉中華電領軍國家隊成軍 迎戰Line、樂天進行三搶二大戰

中華電信領軍籌組的純網銀「國家隊」，今 (3) 日宣布與兆豐銀行、新光金與全聯實業成立純網銀籌備處，準備與樂天與、Line 準備進行「三搶二」搶執照大戰。

金管會規劃釋出兩張純網銀執照，並將在 11 月開放業者申請，吸引本土與海外業者積極備戰，其中日本樂天攜手國票金、LINE 則成立台灣連線金融科技股份有限公司（LINE Financial）籌備處，加上中華電信領軍的國家隊，三組人馬爭搶兩張執照，競爭激烈。

其中，樂天在日本擁有紮實的網路銀行根基，積極跨足金融業的 Line 則具備廣大客戶優勢，面對各擁擅長的勁敵勢來勢洶洶，讓背負籌組國家隊重任的中華隊有輸不起的壓力，積極尋覓金融、零售等業者組隊，希望結合團隊成員的專長，打造實力堅強的團隊，提高競爭優勢。

國家隊成員之一的兆豐銀表示，籌備處初期先由中華電、兆豐銀、新光金與全聯等四家策略股東共同成立，之後也將陸續加入其他股東，結合各股東在其專業領域的專長，打造新型態金融創新應用平台。

但從今天公布的策略股東名單來看，金融業僅兆豐銀與新光金，而原本被外界視為是國家隊策略成員的第一銀行，卻不在名單中。

據了解，一銀原本就不打算爭取純網銀主導權，認為參與純網銀「財務投資性質較大」，初期很難達到損益兩平，內部幾經斟酌後，決定暫時不加入純網銀行列。

一銀總經理鄭美玲坦言，對於參與純網銀「還要再想想」，雖然暫時沒有加入純網銀的規劃，但為迎戰市場趨勢，將持續專注數位金融與行動銀行業務拓展。