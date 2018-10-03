美股近來創新歷史高點 但成交量却發出警訊

上個月，美國股市創新了歷史高點。然而，一項指標却顯示投資人對此一里程碑，並不特別感到興奮，這可能正是股市未來報酬率的一項警訊。

Asbury Research 機構分析師柯沙 (John Kosar) 週二寫道，自 9 月 24 日以來，S&P 500 的能量潮指標 (OBV) 便低於 21 日移動平均水平。能量潮指標是一種根據成交量得出的股市動能指標。柯沙寫道，歷史上，成交量縮小一直都是股市的短期利空因素。

他在一封電子郵件中寫道，「能量潮指標緊縮，代表 S&P 500 創新高時，投資人並不急於買進。」

「缺少熱烈買盤，」柯沙繼續寫道，「若其他指標亦呈現利空，可能就是股市頭部出現的早期訊號。」

9 月股市成交量相對清淡，反應 9 月股市的波動異常平靜。根據 Bespoke 投資機構指出，在 9 月期間，S&P 500 平均每日變動幅度不到 0.24%，大幅低於整體多頭市場的平均變動幅度 0.7%。較大幅的走勢 -- 無論漲或跌，傾向於引進較多的成交量，因為交易員往往有意進場。

偏低的成交量，還不是讓投資人擔憂的唯一因素。近來，儘管大型股表現良好，小型股却表現落後，且創下數年來最大落後幅度。根據標準普爾分析師指出，在以往，出現如此背離走勢後，其後股市往往下跌。