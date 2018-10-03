大立光下周法說 法人關注兩大重點

大立光 (3008-TW) 將在下周 10 月 11 日召開線上法說會，並公布第 3 季財報及第 4 季展望，近日大立光連遭包括德意志等 4 家外資調降目標價、評等也降至「減碼」，法說會法人關注焦點，將在大立光對手機搭載多鏡頭的趨勢，及大立光開發 7P 鏡頭的推進進度。

證券分析師黃漢成推估，大立光 9 月營收，將較 8 月出現小幅衰退，大立光在主要客戶訂單狀況，恐面臨衰退，市場好奇，問題狀況出在哪裡。

大立光近期股價弱勢，市場對其出貨蘋果光學元件有雜音，9 月營收恐無法維持 8 月 55 億元水準，9 月 21 日股價重挫 9.86%，跌至 3425 元低點，近期外資法人出具報告，也不斷看衰大立光業績與股價表現，其中，美系外資更調降大立評等至「減碼」，目標價降為 3300 元。

黃漢成指出，大立光開發 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭產品，被視為大立光提高鏡頭畫質、解析度與提高競爭門檻的重要產品，但是目前大立光由原來的 6P 產品推進 7P 鏡頭產品，狀況並不明朗，且良率是否達相當水準，是法人圈關注的重點。

大立光 8 月營收為 55.07 億元，月增 3.34%，年增 9.73%，第 3 季營收估將達 160 億元，可望改寫近 15 季以來單季新高，較第 2 季 122.96 億元成長 30%；累計 1-8 月營收 319.96 億元，年增率 1.34%。

大立光今年第 2 季稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，年增 16.69%，每股純益為 41.01 元，第 2 季獲利超越法人預期，上半年每股純益為 70.97 元。