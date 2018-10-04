自駕車巨頭將誕生？本田聯合GM 投自駕技術Cruise 7.5億美元

本田汽車 Honda (7267-JP) 將投資自動駕駛汽車新創 7.5 億美元，其大股東是通用汽車 GM (GM-US)。這筆交易使 Cruise 的估值落在 146 億美元水位。對目前為止已經在建立自動駕駛汽車的競爭中落後的本田來說，這筆交易相當重要。

本田週三還表示計劃在未來 12 年內投資 20 億美元，用於開發和製造基於 Cruise 軟體的自動駕駛汽車。該公司在一份新聞稿中表示，「本田將與 Cruise 和 GM 合作，為 Cruise 提供專用的自動駕駛汽車，可以為各種案例提供服務，並可以大批量生產用於全球部署」。

本田股價週四 (4 日) 盤中股價上漲 0.45% 來到 3353 日圓。

本田股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

自 2015 年以來，本田一直致力於自動駕駛汽車，但進展緩慢。2015 年該公司表示希望在 2020 年之前準備好部分自動駕駛汽車，但是預計至 2030 年代才能以完全自動駕駛汽車的姿態問世。

2017 年本田表示其目標是在 2020 年提供僅限高速公路的自動駕駛能力，然後於 2025 年達到自動駕駛的「4 級」能力，也就是完全自動駕駛的車型，但僅限於某些地點和天氣條件。相比之下，自動駕駛商 Waymo 計劃今年推出 4 級出租車服務。Cruise 的目標是明年推出 4 級出租車服務。

本田的新計劃是基於 Cruise 的硬體和軟體設計構，建自動駕駛汽車。到目前為止，Cruise 一直專注於修改 GM 的 Chevy Bolt 電動車自主能力。但新的本田汽車，將獲得重新設計，用於自動駕駛操作。

雖然 Cruise 可能不會實現自己的 2019 年目標，但很可能該公司的技術已超越了本田的 2025 年 4 級車計劃。

Cruise 的主要競爭對手 Waymo 一直採用類似的方法。Waymo 知道製造自動駕駛汽車本身並不現實，因此它與其他汽車製造商簽訂了協議。其最初的自動駕駛服務將圍繞改良的克萊斯勒 Pacifica 小型貨車建造，Waymo 在 6 月份宣布它已經訂購了 62000 輛。

與此同時，Waymo 正在與 Jaguar 合作開發一款 I-PACE 的版本，該版本是為自動駕駛操作而定制的，將在幾年後推出。

今年春天，Cruise 曾宣布接受了軟銀 Softbank (9984-JP) 的 22.5 億美元投資。

現在 Cruise 有 3 個股東：通用汽車 GM、軟銀、和本田 Honda。GM 仍然持有 Cruise 的大部分股份。