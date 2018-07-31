〈財報〉SUV銷量好 本田汽車新一季營業利益大增11%

本田汽車 (7267-JP) 於週二 (31 日) 公布截至 2018 會計年度 6 月的第一季財報，受惠於北美汽車銷售強勁以及亞洲摩托車銷量的推動，營業利益成長了 11.2% 達到 2993 億日圓 (26.9 億美元)，高於市場預期。

本田 4 月至 6 月份的獲利為 2443 億日圓 (22 億美元)，高於去年同期的 2073 億日圓。銷售額成長 8.4 % 來到 4 兆日圓。

受惠於本田 Pilot 的中型 SUV 的銷量增加，本田該季在全球汽車的銷量成長 3% 來到 130 萬輛。在北美銷售數量達 51.8 萬輛汽車，成長了 7.7%。在美國，關稅對本田可能不會造成太大影響，因為有 75% 的本田汽車是在當地生產，本田每年在美國生產大約 120 萬輛汽車。去年，本田在美國的銷量超過 160 萬輛。

東南亞地區方面，印尼、印度和越南地區銷售的成長推升摩托車的銷量，成長了 13.9% 至 535 萬輛。按數量計算，有 90% 的本田摩托車在亞洲銷量。

本田將截至明年 3 月 31 日的全年營業利益預測從原本的 7000 億日圓上調至 7100 億日圓，因為日圓走強對本田的財政打擊將會減少，從先前預估的 105 日圓向上攀升至 107 日圓兌換 1 美元。全年獲利預測則上調 8% 至 6150 億日元，預測仍然比去年下降了 42%，歸因於公司將全年汽車銷量略微下調至 530 萬輛。