強颱燕子襲日！MLCC大廠村田製造、車廠豐田、本田關閉部分廠區

今年第 21 號颱風「燕子」(Jebi) 週二 (4 日) 橫掃日本西部，成為 25 年來有登陸的最強颱風。根據日本氣象廳的說法，颱風風速每小時高達 162 公里，導致了大範圍停電，並淹沒日本西部地區的主要機場，據傳有有多人傷亡。

颱風也癱瘓了大阪的第二大人口中心，公司行號被迫暫時關閉工廠，超過 80 萬個家庭或辦公室停電。

在強風暴雨中，建造在人工島上的關西國際機場幾乎就在颱風路徑上，跑道和航廈樓遭受大雨淹沒。一艘油輪還與連接機場的橋樑相撞，迫使機場完全關閉。機場發言人表示，不知道何時可以恢復運營。

據報導，截至下午 5 點，關西、四國和中部地區約有 86 萬座建築物停電，已有超過 68 萬人接到疏散命令或建議。

西日本鐵路公司主要營運在大阪、神戶和京都的火車線路接暫停營運，連接東京和廣島的所有新幹線高速列車也暫停運行，而全日空 (9202-JP) 和日本航空公司 (9201-JP) 總共取消了 585 個國內航班和 13 個國際航班，日本首相安倍晉三也取消了往九州福岡的計畫，以應對災害。

日本當地的生產線也因此受到打擊，豐田汽車 (7203-JP) 停止了大部分工廠的運作，本田汽車公司 (7267-JP) 也暫停了位在三重縣的鈴鹿工廠。京瓷公司 (6971-JP)，村田製作所 (6981-JP)，資生堂 (4911-JP) 公司等製造商也都關閉了部分廠區。

「燕子」颱風是本季第四個在日本登陸的颱風。近年來，直接襲擊日本的颱風數量增加，自 2014 年以來每年至少有四次颱風直接登陸日本。