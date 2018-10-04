任天堂將於明年推出新版本Switch

根據消息人士指出，任天堂 (7974-JP) 計劃於明年推出新版本的 Switch，以維持該設備的銷售動能。

Switch 在去年 (2017 年)3 月開始銷售，上市一年後賣相依然穩固，但卻少有驚喜。在去年大幅上漲的任天堂股價在今年落後於更廣泛的股市。新版 Switch 的推出說明，任天堂正迅速採取行動，以確保公司旗艦產品不會失去市場競爭力。

據透露，任天堂仍在討論新版中應包含哪些新的硬體和軟體功能。有消息認為，任天堂可能選擇改善螢幕顯示的效果。目前的 Switch 使用的是低階液晶顯示器，完全不及新智慧手機 LCD 液晶顯示器的配置。新的顯示器將能夠使它更亮、更薄、更節能。

新版的 Switch 預計不會採用蘋果 (AAPL-US)iPhone X 系列中使用的 OLED 面板。新版的 Switch 將能與當前版本共享許多功能，並與現有的 Switch 遊戲軟體兼容。

據知情人士透露，任天堂計劃在 2019 年下半年發布新版的 Switch，也許是在夏天。

任天堂發言人拒絕發表評論。

截至今年 6 月 30 日，任天堂共銷售了 1,970 萬台 Switch，這樣的銷售速度與索尼的 PS4 相比毫不遜色，PS4 可說是目前新世代玩家中最受歡迎的遊戲機。Switch 可以做為室內控制機台和也可以是便攜式遊戲機。

任天堂表示，希望能在 2019 年 3 月之前達到全年銷售 2000 萬台的目標。分析師也預測，只要今年晚些時候計劃推出的一些熱門軟體如期到貨，銷售額將大致與該公司目標相一致。任天堂曾表示將於 12 月 7 日推出《任天堂明星大亂鬥 特別版》。

任天堂通常會每 5 到 6 年推出一款新的遊戲機，也通常會在產品生命週期的中間提供新版本以保持動能。新版的 Switch 也將遵循這樣的模式。任天堂的王牌遊戲設計師宮本茂在 2 月份曾表示他希望 Switch 的生命週期比平常更長，顯示出明年的新版本 Switch 更新可能不是最後一次。