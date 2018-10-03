DRAM需求放緩 南亞科Q3營收未能續創高 寫單季營收次高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公布 9 月自結營收 79.79 億元，月減 3.08%，較去年同期增加 71.81%；第 3 季合併營收 243.75 億元，受到需求放緩影響，季減 0.87%，年增 84.91%，創歷年單季次高；前 9 個月累計營收 677.64 億元，年增 77.63%，續創歷年同期新高。

南亞科第 2 季單季營收創高、達 245.92 億元，原先法人預估，南亞科第 3 季營收表現可望優於第 2 季，再度改寫單季營收新猷紀錄，不過，受到需求放緩影響，第 3 季營收較上季略減 0.87%，而第 4 季在需求成長有限，且供給端集中在下半年開出產能影響，DRAM 價格預期終結連 9 季上揚態勢，南亞科第 4 季營收表現恐再下修。

美系外資近期出具報告指出，旗下南韓半導體研究團隊訪談記憶體買賣雙方後發現，DRAM 廠在旺季來臨前提高庫存，積極想辦法穩定價格，但採購方需求從 8 月起開始放緩，DRAM 廠因此面臨相當大的價格壓力。

而研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查則指出，由於位元產出持續增加，加上旺季需求並未明顯增溫，第 4 季記憶體價格走弱態勢更為明顯，DRAM 第 4 季平均合約價跌幅將由原先預估的季跌 1 至 3%，擴大至約 5%。