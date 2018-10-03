中華電攜手愛立信 完成國內首個符合國際標準之5G實網連線

中華電信 (2412) 攜手愛立信 (Ericsson) 實現台灣第一個符合 3GPP 國際標準之 5G 實網連線，成功完成 5G NR(New Radio)單用戶下行傳輸速度 1.5Gbps 連線測試，領先業界完成 5G 產業化過程中第一個重要里程碑，為台灣 5G 發展揭開序幕；中華電信後續將開放 5G 實驗網路，共同與「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」廠商成員進行 5G 產品整合測試與應用開發，並以實現 2020 年 5G 預商用服務為目標。制定 5G NR 國際標準的 3GPP 組織於今年 6 月完成第一階段 eMBB (Enhanced Mobile Broadband, 增強型行動寬頻)技術規格，帶動全球 5G 產業化進入實質加速階段。中華電信與愛立信積極攜手推動 5G 產業的成熟發展，於最短的時間合作完成符合 3GPP 國際標準的 5G 實網連線測試，採用 3.5GHz 國際熱門 5G 頻段，使用 100MHz 超大頻寬，同時引進新型 MIMO(Multiple Input Multiple Output)主動式天線，成功達到 1.5Gbps 的單用戶下行傳輸速度，為 5G 增強型行動寬頻應用發展奠定重要基礎，後續將進行不同終端廠商與網路間的 IoDT(Interoperability Development Testing, 互通性開發測試)及應用試驗。



中華電信研究院院長林榮賜表示，此次與愛立信合作達到 5G NR 下行 1.5Gbps 連線實測結果，標誌著中華電信以及國內 5G 發展與國際同步進入實踐階段，5G 超高速傳輸能力將可帶動如 AR/VR 虛擬實境、4K/8K 高畫質直播、360 度環景影像等新興應用，對未來充滿想像空間。



台灣愛立信總經理何可申表示，很榮幸與中華電信緊密合作，共同開發、測試並完成台灣第一次的 5G 數據傳送，建立 5G 商用道路上又一重要里程碑。愛立信自 2015 年開始佈署的愛立信無線系統產品 (Ericsson Radio System, ERS) 已經具有支援 5G NR 的功能，並僅須透過遠端軟體升級即可達成，愛立信獨特的「動態頻譜共享」(Dynamic Spectrum Sharing) 功能也可以讓 ERS 同時支援切換 4G 和 5G。技術的進步也將提升中華電信 4G LTE 網路的能力，使得現有的 4G 用戶可以有更好的服務體驗，並提前做好 5G 的布局。