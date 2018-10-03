對抗市場派鞏固經營權 泰山提前改選董事並縮減席次

泰山 (1218-TW) 今 (3) 日召開董事會，決議於 11 月 21 日召開股東臨時會，會議議程預計修改公司章程部份條文、並提前全面改選董事及獨立董事；最重要的是，泰山將縮減董事席次，由 9 席減為 7 席 (4 席普通董事及 3 席獨立董事)，市場解讀，此為泰山鞏固經營權的動作。

泰山的董事改選時間，原定明年股東常會召開，但今天由董事會決議召開股東臨時會，提前全面改選董事，並縮減董事席次由 6 席普通董事及 3 席獨立董事縮減為 4 席普通董事及 3 席獨立董事。

證券分析師張陳浩指出，發行公司縮減董事席次，將使市場派介入的困難度加高。

張陳浩舉今年台新金 (2887-TW) 改選為例，公司派以縮減董事席次由 9 席降為 7 席，並在改選中成功抵禦市場派進入，此舉主要即為墊高市場派介入門檻。

分析師黃漢成則指出，由泰山今天董事會提前全面改選董事並縮減董事會席次的決議，顯示泰山公司趕在 11 月 1 日公司法修正的「大同條款」施行上路前，展開捍衛本身經營權的大動作。

泰山表示，已依法設置薪酬委員會、審計委員會，但為強化公司治理，擬設置各項功能性委員會，並參酌同業規範，擬修訂「公司章程」明訂。而為強化獨立董事職能，提高其在公司董事會的成員比率，擬同時於股東臨時會中全面改選本公司董事及獨立董事，將選舉普通董事 4 席，獨立董事 3 席。另為借助本公司董事之專才與相關經驗，也將解除新選任之董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止的限制，相關競業內容將俟選舉結果於股東臨時會現場揭示。

泰山指出，公司近年的營運表現穩定，截至 8 月為止營收持續成長，在消費食品、大宗油脂、大陸事業均超越業績目標，且公司仍將專注本業的經營。

對於泰山的經營權之爭，除市場傳出有保力達持續增加泰山之外，日前前龍邦國際 (2514-TW) 也攜手子公司累計砸下 5.8 億餘元，買下泰山企業股票達 3.23 萬餘張，累計持股比率達 6.25%，一舉躍升為泰山第 3 大股東。