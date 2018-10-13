當救人與過勞陷入兩難...醫師爭納《勞基法》是求救訊號：誰來救我們的命？

文／今周刊編輯團隊

「醫師行業有獨特性質，政府將醫師納入《勞基法》，絕對不能重蹈『一例一休』規畫不夠周延的覆轍，否則恐怕會危及民眾性命，民意極力反彈可以預期。」前台灣大學醫學院院長、台大醫學院內科特聘講座教授陳定信表達憂慮。

曾任衛生署副署長、現為台灣大學公共衛生學院副院長鄭守夏也認為，「除了醫師的意見，政府也應該思考縮減工時會不會影響醫療服務提供、損及民眾就醫權利。

持續性、緊急性、不確定性

醫師工作三項特性與工時限制衝突

陳定信口中的「醫師行業獨特性質」。「醫師工作特性具有持續性、緊急性、與夜間及假日仍須救護等特性⋯⋯醫師必須以病人臨床需要為主要考量，由於病人病情變化的不確定性，每位病人的醫療需求難以預測，因此，醫師工作時間必須具有很大的彈性。」這段全國公私立醫學校院院長會議的共同聲明，明確指出醫師工作有「持續性」、「緊急性」、「不確定性」三項獨特性質。

「醫師普遍擔心限制工時以後，醫療行為被迫中斷的狀況。」這是台大健康政策與管理研究所教授楊銘欽，接受衛福部委託進行「醫師納入《勞基法》對於醫療服務提供及民眾就醫影響評估計畫」。

楊銘欽解釋，納入《勞基法》以後，雖不至於發生「刀開到一半，醫師準時下班走人」的荒謬現象，但對於需要較長時間的複雜手術，確實可能產生影響。例如有醫師反映，「假設現在下午 3 點，下一台刀預計要開 8 到 10 個小時，而且還不一定能準時開完，難道要病人等明天再開嗎？」

衝突一：病人能等到明天再開刀嗎？

複雜手術需要較長時間、無法移交其他醫師

面對上述狀況，找另一位夠資格完成同樣手術的醫師執刀，是最簡單的解決方式，但偏偏就是有些手術，並非人人都能勝任。即使找到能完成同樣手術的醫生，現行台灣的醫療環境也無法交給其他醫師負責。7 月底楊銘欽出席一場專家會議，就聽見具法律專業的醫師說：「不要以為納入《勞基法》以後，交班了就沒事，同事接手如果出了差錯，很可能兩個醫師都會吃上官司。」

衝突二：十大「救命」重症科首當其衝

醫師將「適量排刀」、病患等門診恐更久

由於各科工作內容不一，將所有「醫師」納入《勞基法》，對不同科別的影響也不會全然一致。因此，楊銘欽進行影響評估研究時，已先將衝擊範圍鎖定在神經外科、心臟外科、心臟內科、骨科、胸腔外科、一般外科、整形外科、婦產科、泌尿科、神經內科。

檢視這十大科別即可發現，衛福部預判，可能因醫師納入《勞基法》而受衝擊的，都是攸關性命的「重症科別」，陳定信憂心的最壞狀況，「若規畫不夠周延，恐怕會危及民眾性命」。

衝突三：影響物質報酬、牴觸核心價值

部分醫師收入將縮水、救人第一可能受罰

除了第一線醫療困境，醫界內部反對《勞基法》的意見，還同時來自物質與精神層面。國內受雇醫師薪資，有相當部分來自與醫療機構針對健保給付費用拆帳（PPF）。

儘管 PPF 占醫師收入比率隨各醫院及科別有所差異，但醫師所得與執行業務量確實存在連動關係，限制工時，可能讓部分醫師荷包縮水。一位外科醫師減少手術量，每月與醫院拆帳所得金額，自然也跟著下降。

來源：《今周刊》 1137 期

更多精彩內容請至 《今周刊》