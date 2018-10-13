破除理財迷思 免陷負債一族

整理：鄭 杰

你是為錢苦惱的小資族嗎？覺得每天工作忙到昏頭，口袋的錢卻沒有愈來愈多？明明沒怎麼花錢，卻總是存不了錢，財富自由真的可行嗎？不要再煩惱了，小資族的心聲，艾蜜莉（本名張紫凌）都懂！

艾蜜莉曾是跟你我都一樣的小資上班族，沒有富爸爸，更從沒中過樂透，但她卻靠著正確的理財觀念，成功擺脫低薪窮忙的命運，證明就算沒有富爸爸可以靠，一樣也能實踐財務自由，財務自由不是有錢人才能享有的特權！

為了幫助更多在理財路上仍迷惘的小資族也能邁向財務自由，艾蜜莉特地在她的第 3 本書《艾蜜莉教你─沒有富爸爸小資也能富起來》中，分享所有大大小小的「錢」事。而在第 3 篇中，她特別分析年輕人最常陷入的負債問題。

「你的公司是大企業，員工貸款利率比較便宜，可不可以用你的名義貸款借我？」約莫在 12 年前，艾蜜莉才剛出社會工作沒幾年，有一天，學生時期認識的好友小青（化名）忽然這樣開口向她借錢，而且金額還不小，讓她嚇了一大跳，怎麼小青會需要這麼一大筆錢呢？

一問之下，事情果然大大不妙──小青居然欠了百萬元卡債！原來當時小青在百貨公司裡工作，周遭充滿了各式各樣價格不低的精緻商品，便逐漸改變了價值觀，吃喝用度較以前更上一級，加上當時台灣信用卡發卡浮濫，小青刷卡過度下動用了循環利率、預借現金等「養債」惡習，短短 3、4 年間，小青不僅沒有任何一點儲蓄，更背上了百萬元的負債，直到自己再也無法獨力解決，被債務逼到絕路時，她才開始求援，最後則是小青父母拿出老本，幫她解決了這筆債務。

艾蜜莉提醒，要小心債務、不要輕易背債──除非背債能夠為你的未來帶來更大的好處或是更多的現金流。例如，你借了學貸出國進修，能提升你在職場的價值，也可以為自己的未來換來更好的職場前程、更優渥的薪資條件，那麼這樣的債務就是好債，背上這樣的債務就值得。

又或者是你舉債是用以投資在非常穩健、可以帶來穩定現金流的標的，若是能享有套利的優勢，這種狀況也值得考慮，但切記，一定要在你非常了解投資且有把握的狀況之下，才適合這麼做。

除此之外，艾蜜莉還是會建議大家盡量不要欠債，特別是因為消費的理由或付款方式，例如分期付款、低首付等誘惑，最易讓年輕人掉入債務陷阱。但如果已經負債了，一定要用正確的態度去解決債務，千萬不能隨意處理，讓債務狀況愈來愈惡化。艾蜜莉提醒，面對債務一定要避免 2 大 NG 行為：

NG 行為 1》只繳最低應繳金額：每個月信用卡帳單出爐後，除了會列出「本期應繳總金額」，還會有「最低應繳金額」，有些人就會選擇只繳最低應繳金額。但這其實是大大錯誤的行為，因為只繳最低應繳金額，代表你每個月付的信用卡費只有 5% 是在償還本金，而目前信用卡循環信用利率最高可以達 15%，等於你只要 1 日未繳清本金，就是在見證信用卡循環信用利率發揮它強大的「複利效果」，對銀行的利息也就會愈欠愈多。

嚴重一點來看，這種只還息不還本的行為，會讓你成為銀行的奴隸，因為你工作所賺來的錢都拿去繳高額的循環利息，工作的成果都被銀行收割走了。因此無論如何，一旦有積欠卡債時，只要能力允許，一定要盡量全額繳交，避免動用到循環利息。

NG 行為 2》以債養債：基本模式就是你先欠了一筆還不了的債務，再借第 2 筆債務用來還第 1 筆債務，然後第 2 筆債務想必也還不清，因此又借了第 3 筆債務，如此惡性循環，只解決了眼前的問題，卻造成更為嚴重的後果。

一般而言，借貸條件只會隨著你還款能力的惡化而愈來愈差，也就是說，你借款的利率會愈來愈高，很有可能演變成是「借 10% 利率的資金來償還 6% 利率的債務」，或「借 13% 利率的資金來還 10% 利率的債務」，自己把債務黑洞愈擴愈大，最後爬都爬不出來，就像小青一樣。

台灣過去爆發卡債風暴時，欠債最嚴重的族群，絕大多數都有以債養債的問題，惡性循環之下，最後才會讓債務大到完全超乎自己的負荷。



來源：《Smart 智富》 2018 年 10 月

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