好友生病了，這樣陪伴、安慰更窩心

【採訪整理／劉榮凱、張郁梵】

當親友或同事生病時，該如何表達關懷，才不會讓對方感到有壓力？其實，關心對方不一定只能說鼓勵的話，只要「身體力行」，讓當事人知道自己始終在旁陪伴，就能讓對方感到很窩心！但具體到底該怎麼做？

「看病不看人」是很多人在探病時常犯的錯誤，不少病患都抱怨過：「每個來探望的人都會問：『怎麼發現生病的？』、『現在怎麼樣？』、『醫生怎麼說？』，住院一個禮拜，發病過程前後說了幾十遍，換成是你煩不煩？」的確，如果來一位訪客，就得交代一次生病過程，久了就會造成病家負擔。

儘管大家都是帶著關懷和祝福的心情去探視病人，卻常因不懂、不會表達這份善意，而變成病家沉重的負擔。其實，病人的病情和心境時時在變，探病也不一定只能說安慰的話，只要設身處地想一想，如果你是他，現在需要什麼，見機行事即可。

最重要的是，探病時別忘了對一旁的照顧者表達關懷、體貼，甚至肯定之意。

大林慈濟醫院心蓮（安寧）病房護理長程裕藍舉例，像是可以對照顧者說：「最近辛苦了」、「很擔心吧」、「你吃飯了嗎」、「病人睡著時，你也要多休息唷」、「還好有你照顧，他才可以恢復得那麼快」、「你真的把他照顧得很棒」，即便對方有所疏漏，也不要挑剔、不要點破，可以順手幫忙做好，把缺失當成是對方「忘了做」。

來源：《大家健康》 2018 年 10 月

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