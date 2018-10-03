別忘「SARS」風暴！傳染病的教育與防疫工作都該重視！

【採訪整理╱大家健康雜誌編輯部】

如果經歷過 2003 年爆發的 SARS 疫情（嚴重急性呼吸道症候群），就知道傳染病大流行的可怕。近日韓國 MERS 疫情擴散，不免引起國人擔憂，因為 MERS 病毒與當年肆虐臺灣的 SARS 病毒同屬冠狀病毒，致死率超過 20％。

2003 年「SARS」入侵臺灣，並在短短三個月內，造成全臺 674 人染病，84 人死亡，創下防疫史上，臺北市立和平醫院封院、北勢社區封樓，17 萬人接受居家隔離的慘痛紀錄。

過去臺灣鮮少有傳染病防疫書籍的記錄及出版，《關鍵戰疫：臺灣傳染病的故事》一書由前衛生署副署長、陽明大學公共衛生研究所教授張鴻仁撰著，內容詳實記錄臺灣近代重大的傳染病，包括痢疾、小兒麻痺、登革熱、結核病、愛滋病、安非他命、SARS 等，帶國人認識傳染病，也了解防疫的經過，特別對抗這些重大的傳染病，該有正確的防疫知識。

張鴻仁表示，自己有幸參與了 1980 年代以後的防疫政策與「戰役」，以個人的經驗來「講故事」，希望未來有志投入防疫工作的同仁，可以從歷史故事中學到教訓。

防疫工作是跟時間賽跑

過去好萊塢電影《末日之戰》（World War Z，2013 年），即是描述病毒疫情傳染的恐怖，布萊德彼特飾演的前聯合國調查員，四處尋找病毒的來源，這就是防疫人員的重要工作。雖然在真實世界不太可能像電影演的那樣，感染「病毒」後，12 秒內就「發病」，但對在第一線作戰的公衛專家們來說，防疫工作就像是跟時間賽跑，必須趕在流行曲線之前，設法將疫情控制下來，阻止疫情擴散。

張鴻仁認為，當疫情發生後，防疫的調查工作需要有嚴謹的科學態度，但事前，民眾需有警覺，不少人覺得傳染病跟自己無關，總以為只有不重視衛生習慣的人才會被傳染，其實，傳染病比我們想得還要普遍，而且「不怕一萬，只怕萬一」，一旦爆發大規模流行，殺傷力總是比原先民眾預想得大許多！

1895 年日軍侵臺

死於瘧疾者多於戰死者

以歷史課本上都曾出現的歐洲「黑死病」來說，第一次世界大戰四年期間，英國的死亡率是 1.55％，但黑死病在七個月內像浪潮一樣席捲歐洲，造成英格蘭約 45％的人口死亡，年死亡率高達 77％。若以 1348～1349 年的死亡率計算，黑死病的死亡率大約是一次世界大戰的 200 倍。根據羅馬教廷估計，中世紀的歐洲大約有 2400 萬名基督徒死於黑死病（約占當時歐洲人口的 2/3）。

如果覺得黑死病年代太久遠、疫區離臺灣太遠，可以再看看這個例子。張鴻仁舉例，1895 年，日軍攻臺，歷史課本上常寫，日本平定臺灣的困難之一是原住民頑強抵抗，但事實上，當時痢疾曾大流行。根據記載，在 1895 年 5 月 26 日至 12 月 15 日這半年的時間裡，有 515 名日軍受傷，164 人戰死，因病住院者則高達 26,994 人，其中，病死者約 4,622 人，幾乎全是罹患瘧疾，日軍反而病死多於戰死。

國人出國前應注意

疾管署發布的旅遊疫情建議

關於近日韓國 MERS 的疫情，張鴻仁提醒國人應注意疾管署發布的旅遊疫情建議，如現在沙烏地阿拉伯已列為旅遊疫情建議的第二級警示（Alert），伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、阿拉伯聯合大公國則列為第一級注意（Watch）。除此，如前往中東地區，返國後 14 天出現發燒、腹瀉等症狀，應戴口罩儘快就醫，並告知旅遊史。

參與此次《關鍵戰疫：臺灣傳染病的故事》一書出版工作的《大家健康》雜誌總編輯葉雅馨則表示，張鴻仁董事長對臺灣防疫體系有相當深入的了解，也多次參與臺灣防疫體系的再造工作，是臺灣首任的疾病管制局局長，由他撰寫防疫工作的相關歷史紀錄，是最佳的人選，這樣有意義的書籍，適合讓政府部門在防疫工作上參考，也提醒國人對傳染病應有認識。

來源：《大家健康》 2018 年 10 月

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