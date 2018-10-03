學會探病禮儀，做個體貼的探病者

【採訪整理／劉榮凱】

到醫院探病，要帶鮮花才禮貌？什麼時候去最妥當？該待多久？同事生病住院，該推派幾個代表去探病，還是整個部門一起去，感情更融洽？傳統探病禁忌多，究竟該如何做個體貼的探病者？

安迪最近摔車了，一群麻吉相約到醫院探病。朋友們為了鼓勵他振作，一走進病房就用挖苦的語氣對著安迪說：「別裝死，快點好起來」、「故意摔的？享福喔！」只見安迪不斷擠眉弄眼要大家快點閉嘴，一旁安迪的媽媽臉色愈來愈難看，一夥人只好快閃離開，不敢在病房逗留太久……

任何年齡都可能生病，對年輕人而言，也許生病只是躺個幾天，不是太嚴重的事，但上述探病方式，不管怎麼說都算是 NG 的示範。

大林慈濟醫院心蓮（安寧）病房護理長程裕藍提醒，不論是否為安寧病房，吵鬧喧嘩或探病的人數太多，都不是很禮貌的行為，既影響病人休養，也干擾其他床的病人。有時病人手術後需要休息，不宜太多人打擾或探病。「最好先詢問較了解情況的朋友，再聯絡家屬，詢問開刀後恢復得如何？精神狀況好嗎？是否願意讓人探望？何時適合探病？全盤了解後再行動。」

若不清楚對方究竟生了什麼病，千萬不要隨口說出：「你一定會好起來」、「聽說哪裡有偏方很有效」或給一些不切實際的期望。有些人難過之餘，覺得病人很可憐，其實病人並不想被可憐，也不想一直談病情。

假如非親屬卻想打聽病人的病況，通常醫療人員不會透漏。「如果要問病情，最好直接問家屬，家屬自己會裁量要說到什麼程度。」不然就是徵得家屬同意，參與醫師統一向家屬說明病情的會議，並向醫師直接提問。

如果病家希望保有隱私、不被打擾，只要事先告訴護理站，病房及病人名單都會被保密，這時，除非家屬來接，否則探病者可能不得其門而入，所以最好事先和家屬聯繫好，不要冒失跑去探病卻撲了空。

當然，探病不一定非要看到人，有時寫張卡片致意，更令人窩心。程裕藍護理長認為，大家把關心與祝福合寫在一張大卡片上，再推派代表前往探病，病人壓力不會那麼大，而且卡片可以反覆玩味，其實更有價值。曾任多家醫院診所臨床心理師的游乾桂老師也認為，語彙很有力量，小卡片、小紙條、手繪圖，可以一看再看，溫度一直在，勵志又有紀念價值。

來源：《大家健康》 2018 年 10 月

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