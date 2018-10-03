運錩寧波子公司土地徵收補償款將入帳 Q3每股貢獻上看7元

運錩 (2069) 子公司寧波奇億金屬近日完成舊廠點交程序，總計約新台幣 16 億元的土地徵收補償款收入將入帳，扣除稅金後，對第三季每股貢獻度上看 7 元。寧海新廠設備已完成試車，10 月起開始投產，隨產能逐步提升，將推波營運加溫。9 月 30 日運錩與寧波市政府進行舊廠點交程序，所有工作團隊均已經至寧海新廠進行工作，雙方完成徵收作業點交作業，依照簽訂之徵收合約內容，寧波市政府將於 12 個工作日將剩餘 1/2 補償款項、約新台幣 8 億元撥款入帳。



運錩表示，遇上大陸黃金週，公務部門自 10/1 起放假 8 日，依此推估，補償尾款預計將於 10 月 23 日以前入帳，加上先前已預收的頭期款新台幣 8 億元，總計將有約新台幣 16 億元現金入袋。扣相關稅金等必要費用成本後，每股貢獻度約 7 元，將在第三季財報認列。



至於寧海新廠機器設備現已經試車完成，10 月起開始投產，主要以生產超薄不銹鋼冷軋薄板產品為主，隨產能逐步提升，將推波成未來營收成長新動能。