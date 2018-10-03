科際精密早盤大漲逾20% 啟動蜜月行情

全球微型氣泵、閥製造領導廠商科際精密 (4568) 今天以每股 75 元掛牌上櫃，早盤開盤大漲 15.1 元，早盤最高漲幅逾 20%，啟動蜜月行情。根據汽車市場資料統計，科際精密在汽車座椅用微型氣泵的市場占有率已達 7 成以上，站穩車用氣動舒適系統的龍頭地位。由於汽車應用領域屬寡占市場，競爭者少且認證期間長，客戶更換供應商不易，加上汽車座椅舒適系統開始由高階車種拓展至一般汽車市場，以目前車用氣動舒適系統占整體汽車市場僅約 5% 左右的使用率來看，公司車用氣泵產品仍有相當大的成長空間。



科際精密董事長張智表示，公司擁有產品線完整、自主研發關鍵材料與高度自動化生產等三大優勢。



為保持產品的競爭優勢，科際精密進一步將產品拓展至技術門檻更高的水泵產品，目前已為美國最大的膠囊咖啡機品牌 Keurig 開發完成結合氣泵及水泵的整合方案，由於水泵單價及毛利率均高於氣泵，公司未來將陸續開發其他水泵相關的應用產品，預期隨著水泵出貨量增加，高毛利的水泵產品將成為公司另一主要成長動能。