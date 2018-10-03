國籍航空首架波音787-9新機將抵台 年底前飛航3大亞洲航點

長榮航 (2618-TW) 首架波音 787-9 新機於美東時間 2 日上午 (台北時間 2 日晚間) 在南卡羅來納州的波音工廠舉行交機典禮，長榮航說明，新機抵台後，預計 11 月初開始營運，初期將先投入桃園 - 香港航線，年底前可望再擴及至桃園 - 大阪及桃園 - 東京航線，而後擴大飛航澳洲和亞洲主要區域航線。

長榮航董事長林寶水表示，787 新機隊將讓長榮航的機隊更加年輕化，也是代表服務品質向上再提升的重要指標。

長榮航 787 機隊規劃引進 24 架，包括 4 架 787-9 今年開始交機，787-10 則預計自明年第 2 季導入，2022 年全數交機。

長榮航說明，787-9 夢幻客機最大滿載航程為 7100 海哩，可由台灣直飛溫哥華、西雅圖、維也納和布里斯本等城市，機艙內採兩個艙等設計，座位數為 304 個座位，配置有 26 個皇璽桂冠艙、278 個經濟艙。

而為凸顯國籍航空公司首次採用 787 機型，接受波音提供特殊外觀塗裝設計建議，在機身上標示出 787 機型。

波音 787 機型大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，應用範圍涵蓋機身、機翼、發動機葉片等，使用比例超過總重量的 50%，可以大幅降低機身重量，且較傳統鋁合金機身不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本。

另一方面，787 以 LED 照明設備取代螢光燈管，可減少約一半的耗電量，加上配置奇異公司所生產的最新型 GEnx 引擎，比起舊型廣體客機可減少約 20% 的燃油消耗，未來將可提升長榮航的營運績效。