長榮航首架787下月底營運 引BMW設計概念進頂級客艙

長榮航 (2618-TW) 今 (20) 日宣布，首架 787-9 將於 10 月 2 日交機，成為台灣民航業者首架引進的 787 機型，更特別引進 BMW 集團的設計團隊打造皇璽桂冠艙，預計 10 月底將可開始營運載客，初期將以飛航台北－香港航線為主，第 2 架引進後再陸續擴及至日本航線。

長榮航總經理孫嘉明表示，波音 787 夢幻客機導入是長榮航服務品質再提升的重大計劃，此次交機的 787-9，內部採 2 個艙等設計，配置 304 個座位，包括 26 個皇璽桂冠艙、278 個經濟艙。

為了詮釋國際化的品牌意象，此次在皇璽桂冠艙的設計上，長榮航邀請 BMW 集團旗下的 Designworks 設計團隊，將商務艙座椅的寬度設計至 23 吋 (58.4 公分)，全平躺後最大伸展長度達 76 吋 (193 公分)，同時運用可調整式隔板的巧思，提升隱私性，收納空間也融入整體設計。

而經濟艙是由波音長期合作的國際知名設計公司 Teague 規劃，座椅採用德國著名賽車座椅製造廠商 RECARO 的產品，而皮革座椅頭靠，上下調整可達 6 英吋，另搭配 6 個方向調整角度，讓搭乘經濟艙的舒適度再提升。

長榮航 787 機隊規劃共將引進 24 架，其中 4 架 787-9 今年開始交機，787-10 預計明年第 2 季起導入，2022 年全數交機。