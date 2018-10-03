騰訊音樂遞交招股書：凈利潤飆升 付費用戶大增

市場快訊

周二美股科技股多數下跌，特斯拉收跌 3.12%，雖然消息稱其第第三季 Model 3 產量符合預期; 亞馬遜收跌 1.65%，奈飛收跌 1.12%， Facebook 收跌 1.91%。

中國概念股多數下跌，京東收跌 2.31%，阿里巴巴收跌 1.09%，百度收跌 3.74%，拼多多收跌 7.33%，虎牙直播收跌 6.09%，微博收跌 5.68%。

熱點新聞

· 騰訊音樂發招股書：凈利潤飆升，付費用戶增至 3280 萬人

騰訊音樂於 9 月 7 日向 SEC 提交了上市申請，但在 10 月 2 日才公開。

招股書文件顯示，騰訊音樂 2016 年和 2017 年總營收分別為 43.61 億元和 109.81 億元，經營利潤從 1.03 億元攀升至 15.93 億元; 凈利潤則從 0.85 億元飆升至 13.19 億元。

騰訊音樂的付費用戶則從 2016 年第三季的 1510 萬人增加到今年第二季的 3280 萬人。其中，在線音樂服務付費率從 2.1% 提升到 3.6%; 社交娛樂服務付費率從 2.0% 提升到 4.2%。

· 特斯拉高開低走，收跌 3.12%

特斯拉第三季產量較前記錄第二季產量高 50%，Model 3 產量幾乎是第二季兩倍，出貨量為此前出貨總量的兩倍; 但銷往中國成本比在當地生產高 55%-60%。

斯拉股價高開低走，收跌逾 3%。7 月份以來，特斯拉期末未平倉賣空股數占流通股數比例居高不下。

表：特斯拉近期賣空數據

來源：wind

· 亞馬遜旗下公司或提供免費影音服務爭奪電視廣告

亞馬遜子公司 IMDb 預計將於本周宣布，為亞馬遜 Fire TV 用戶提供免費的、但支持廣告投放的影音服務。

這一舉措可能幫助亞馬遜從利潤豐厚的電視廣告市場獲得收入。eMarketer 預計，今年美國電視廣告市場的營收將接近 700 億美元。

· 360 小微貸正式上線 場景缺失成掣肘

360 金融旗下的「360 小微貸」業務宣布正式上線。

與 BATJ 相比，360 金融缺乏電商場景，雖然選擇與電商平台合作彌補短板，但與電商自營的信貸業務存在競爭關係，能否搶占市場市佔率有待時間檢驗。

投研觀點

· 騰訊架構調整之後，阿里雲該焦慮嗎?

雲服務領域目前在國內來說還是藍海市場，未到市場格局落定的程度。

阿里過去幾年充分利用其數據，利用騰訊戰略上忽視的一個足夠長的時間窗口，打造出了阿里雲 IOT、盒馬、螞蟻金服等物聯網、新零售與金融項目。

騰訊的難題在於, 在新的組織架構下，騰訊雲能否在獨立成為事業群後，得到更多的資源傾注和戰略支持、能否實現真正的開放，內部協同和分享機制還有待觀察。

騰訊的機會在於，依託 QQ 和微信兩大平台，騰訊雲也能夠接入大量企業和個人用戶。在騰訊公布的歷史數據中，騰訊雲業務保持着 100% 左右的增長速度。

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