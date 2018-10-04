阿里一年內股價將暴漲54%？蘋果CEO庫克向廣告巨頭開炮

市場動態

• B 站盤中飆漲逾 16% 騰訊追加逾 3 億美元投資占股比翻倍

騰訊將對 B 站進行逾 3 億美元現金投資，占股比例由 5.2% 升至 12.3%。B 站中概股盤前漲近 15%，收漲約 8%，盤中一度漲超 16%，收盤上漲 7.96%。

熱點新聞

• 亞馬遜提高最低工資的背後：砍獎金、取消股票分紅

亞馬遜本周早些時候承諾，從 11 月 1 日起，將美國員工的最低時薪上調至 15 美元。現在，這些員工將失去每月數百美元的獎金和股權激勵。亞馬遜在一份聲明中表示，即使在取消獎金和股票獎勵後，小時工和客服人員的薪酬總額也將有所增加。

• 庫克：索取用戶數據的公司不是好公司

蘋果首席執行官蒂姆 · 庫克（Tim Cook）公開抨擊了那些以「創造更優質產品」為理由來向用戶索取數據的公司，稱這理由是一堆「廢話」。在接受周二播出的 CNBC《今日新聞》的專訪中，庫克沒有說出任何公司的名字，但他指的公司似乎會包括廣告巨頭 Facebook 和谷歌，這些廣告巨頭的業務依賴於與第三方公司共享數據。

投研觀點

• 一年內股價將暴漲 54%！這是高盛給阿里的最新預測

高盛分析師 Piyush Mubayi 在最新研報中重申了對中國電商巨頭阿里巴巴的「買入」評級，明確其處於高盛「確信買入」名單（conviction list）之上。他還上調阿里巴巴未來 12 個月的目標股價至 247 美元，較此前預期的 241 美元上調 2.5%，較周二收盤價 160.23 美元存在逾 54% 的溢價空間。阿里巴巴周三美股收盤上漲 1.34%，收報 162.37。

• 高盛：華爾街低估了 Netflix 股價仍有 25% 上行空間

高盛集團分析師周二發布研究報告稱，流媒體影音服務提供商 Netflix 的股價仍有上行空間，並預測未來一年時間裡該公司的用戶增長表現將會超出華爾街分析師預期。

雖然過去 5 年時間裡 Netflix 的凈增訂閱用戶人數均超出華爾街分析師預期，但市場預期「仍低估了該公司的未來增長，無論是從近期還是長期來說都是如此」。隨著 Netflix 訂閱用戶人數的增長，該公司的財務業績應可「遠高於」華爾街分析師的平均預期，從而使其股價繼續保持跑贏大盤的表現。