騰訊連續第16個交易日庫藏股 趣頭條能走多遠？

市場動態

• 港股重挫近 700 點 收跌 2.4%

第四季首個交易日，香港恆生指數重挫 2.4%，盤中一度跌超 700 點，報收 27126.38 點。

燃氣、航空等板塊跌幅居前，汽車、內銀股大跌，生物科技股逆市大漲。

港股最重要的權重股之一騰訊控股開盤微漲 0.56% 後轉跌，收盤下跌 1.92%，報收 317 港元。

• 中概股盤前普跌

周二，中概股盤前普跌。阿里巴巴跌 1.4%，京東跌 1.1%，百度跌 1.9%。

熱點新聞

• 騰訊連續第 16 個交易日庫藏股

騰訊 10 月 2 日以 3831 萬港元庫藏股 12.05 萬股股票。這是自 9 月 10 日以來騰訊連續第 16 個交易日庫藏股。

9 月底，騰訊進行六年來首度架構大調整，雲業務獨立成新事業群。

• 媒體：騰訊音樂或於周二提交 IPO 申請

周二晨間，路透旗下 IFR 稱騰訊音樂計劃周二提交美國首次公開募股申請。

騰訊音樂方面回應：不予置評。

此前，曾有媒體多次曝出騰訊音樂上市文件中提及的業績數據，但均未得到證實。

投研觀點

• 趣頭條：沒有靈魂的軀殼能走多遠？

見智公司研究認為，基因決定軀殼，靈魂帶來活力。趣頭條有著拼多多和今日頭條的基因，卻未被賦予應有的靈魂。

• 大砍特斯拉目標價後僅兩個交易日 花旗上調特斯拉目標價

周二，花旗將特斯拉目標價從 225 美元上調至 258 美元，評級維持賣出。

上周五，由於 SEC 向紐約南區聯邦地區法院提交起訴書，指控特斯拉 CEO 馬斯克涉嫌欺詐。花旗將特斯拉評級下調至賣出，目標價從 356 美元降至 225 美元。

在上個周末，馬斯克與美國證監會 SEC 達成和解，並放話公司接近盈利之後，周一特斯拉美股盤前暴漲 19%，開盤後維持近 17% 的漲幅，並收漲 17.35%，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅，股價重回 310 美元上方。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：