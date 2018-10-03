騰訊音樂赴美IPO 擬募資10億美元 Spotify為大股東之一

騰訊 (0700-HK) 旗下騰訊音樂週二 (2 日) 遞交赴美上市招股書，交易代碼為「TME」，預期總發行價為 10 億美元。騰訊音樂為中國最大的線上音樂服務公司，並將成為中國第一間上市的音樂串流公司。

美林銀行、德意志銀行、高盛集團、摩根大通及摩根士丹利將為 IPO 的主承銷商。招股書中披露，上市前騰訊持有騰訊音樂 58.1% 股權，另外 Spotify (SPOT-US) 及太盟投資集團則分別持有 9.1% 和 9.8% 股權。

Spotify 股價日線走勢圖

騰訊音樂有 3 大音樂串流應用軟體，分別為 QQ 音樂、酷狗音樂與酷我音樂，國際唱片業協會 (IFPI)2017 年公布的數據顯示，以銷售營收來看，騰訊音樂在中國擁有約 7 成的市佔率。

艾瑞諮詢預測，2017 年，中國線上音樂的市場規模約為人民幣 580 億 (84.4 億美元)，比 4 年前高出人民幣 440 億。騰訊音樂在招股說明書中表示，「中國在錄製音樂方面的人均消費，預計將在 2017 年至 2023 年呈現 4 倍增長。」

騰訊音樂提交美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，2018 年上半年營收為 13 億美元，年增 92%，盈利為 2.3 億美元。該公司每月平均活躍用戶達 8 億人，其中 2330 萬為付費用戶，高於去年同期 1660 萬付費用戶。

儘管付費用戶的比例仍相對較低，騰訊音樂正透過用戶之間互動度增加賺錢，舉例來說，在旗下全民 K 歌應用軟體中，用戶可以買虛擬禮物給喜歡的素人歌手，在每一筆禮物交易中，騰訊可獲得部分利潤。

除了線上銷售之外，騰訊音樂亦觸及線下銷售，例如販售音樂相關產品麥克風與耳機，此外，該公司在百貨公司建設移動式 KTV 房。

儘管有多方營收來源，但中國政府打擊盜版的措施，使得騰訊音樂需提升版權支出，此為該公司赴美 IPO 募資的原因之一。