騰訊音樂遞件申請美國上市 集資真的砍半至20億美元

《路透》旗下《IFR》引述消息人士透露，騰訊 (0700-HK) 旗下騰訊音樂昨 (2) 日於美國提交上市申請，預料集資 20 億美元 (約港幣 156 億元)，較原計劃最高集資 40 億美元攔腰砍半。騰訊音樂估值約 300 億美元 (約港幣 2340 億元)，預計於本週三 (3 日) 展開上市前推薦。

騰訊音樂原本預期集資 40 億美元，及後傳出集資額縮減最多一半至 20 億美元，惟當時騰訊回應指相關報導內容失實，並指上市融資以公司官方的聲明或公告為準。

騰訊音樂旗下擁有 4 大音樂平台，分別為 QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民 K 歌。騰訊音樂 2018 年第二季月活躍用戶超過 8 億，日活躍用戶平均用戶時長為 70 分鐘。

據招股書顯示，騰訊音樂 2018 上半年營業收入為人民幣 86 億元，年增 92.2%；2016 年和 2017 年營收分別為 43.61 億元和 109.81 億元；毛利分別為 12.32 億元和 38.1 億元，毛利率從 28.3%，提升至 34.7%；經營利潤從 1.03 億元，攀升至 15.93 億元；純利則由 0.85 億元，飆升至 13.19 億元。

據初步招股文件，騰訊音樂上市前，騰訊持股 58.1%，Spotify、PAG Capital 分別持有 9.1% 和 9.8%。

騰訊音樂將設有「同股不同權」架構，騰訊和 2018 年前的股東將持有當中的 B 類股份，每股 B 類股份投票權相當於其他股東持有的 A 類股份的 15 倍。騰訊音樂現時未訂最終持股權和投票權比例。



騰訊音樂在分析行業前景時，引述 Iresearch 的數據表示，2017 年中國的在線音樂娛樂市場，規模達到人民幣 330 億元，預計未來數年內，將複合年增率 36.7% 速度增長，在 2023 年達到人民幣 2152 億元的市場規模。

騰訊音樂計劃在紐交所或 NASDAQ 市場上市，交易代碼為「TME」。

騰訊今 (3) 日股價開低走高，早盤一度拉到平盤港幣 317 元，截至發稿，小跌 0.063%，報港幣 316.8 元。