路透獨家：傳埃克森美孚正在研究出售美國墨西哥灣資產

知情消息人士周二稱，埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)正在研究出售其在美國墨西哥灣的許多資產，因較高的油價促使這家全球最大上市油企重新評估其業務組合。

主要油企一直尋求把開發業務集中在幾個關鍵領域。埃克森美孚目前聚焦於諸如圭亞那和巴西等前景不錯的近海地區的地塊，以及德克薩斯州二疊紀盆地的陸上地塊。

據其中的兩位消息人士稱，埃克森美孚已邀少數幾個相關方評估他們對該公司墨西哥灣資產的潛在興趣，然後再行決定如何推進。他們還補充說，任何資產出售都可能要到明年才會發生。

其中一位消息人士補充說，埃克森美孚正考慮出售墨西哥灣的深水資產，該資產目前的石油產量約為5萬桶/日。根據公司數據，該公司在墨西哥灣資產中擁有的權益，相當於日產石油20萬桶和天然氣7.3億立方英尺。

埃克森美孚石油日產量相當於220萬桶左右。雖然該公司是市值最高的上市油企，但在墨西哥灣卻只是第九大運營商，落後於皇家荷蘭/殼牌石油集團(RDSa.AS) (RDSa.L)和BP Plc (BP.L)等重量級企業、以及Fieldwood和Talos等專註於墨西哥灣的較小型獨立石油公司。

墨西哥灣曾被視為可靠的石油勘探和生產盆地，但風頭已逐漸被陸上頁巖油和圭亞那(Guyana)等地的海上油田搶去。埃克森美孚在圭亞那的大型Liza油田料在第一階段日產原油12萬桶。

“公司不斷評估各項資產在滿足公司運營需要和財務目標上的貢獻、及其相對其他資產的潛在價值，”埃克森美孚發言人在聲明中稱。

“我們仍致力於在美國墨西哥灣開展業務，正如我們過去100多年所做的。”

由於事屬機密，消息人士要求匿名。



路透10月2日