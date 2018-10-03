

◆盤勢分析

1. 義大利預算問題再現，但部分金融類股回穩，幫助道瓊指數續創新高，周二終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.47%~+0.46%。其中，英特爾上漲 3.55%、美光上漲 1.35%，但先前漲多的 AMD 重挫 7.64%，亞馬遜、FB、台積電 ADR、特斯拉跌幅超 1.5%。

2. 周二台股早盤以平盤附近開出，因權值股與 2330 台積電走弱，指數一路震盪下行，盤中傳來美國取消國防部長訪中消息與亞洲貨幣急扁，亞股再度集體走弱，大盤跌幅持續擴大。終場台股下跌 132 點，跌幅 1.2%，收在 10,919.63 點。OTC 指數下跌 0.41%，相對抗跌。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收長黑 K 棒，跌破 5 日、10 日均線，指數重回到 10800~11000 點的大區間。

(2) 量能：成交量小幅擴增至 1,062.36 億元，靜待量縮價穩。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔死亡交叉向下、MACD 柱狀體高檔回落，短期多方氣勢轉弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 139.51 億元；外資 - 122.68 億元、投信 - 2.65 億元、自營 - 14.18 億元。

4. 電子類股

(1) 散熱模組：日本電產株式會社以每股 108 元收購 6230 超眾，周二股價跳空漲停；另 NVIDIA 新款 GPU 出貨帶動換機潮，3324 雙鴻、3019 奇鋐股價逆勢抗跌。

(2) 半導體代工：2344 華邦電在高雄投資 3350 億元蓋 12 吋晶圓廠工程動土，近期外資轉買超 7000 張，股價上漲超過 1.7%；2337 旺宏底部彈升、2329 華泰量出再創波段新高。

5. 非電子類股

(1) 生技：流感疫苗大陸放行 4142 國光生連續爆量上漲；4147 中裕抗愛滋新藥銷售優於預期，9 月營收衝高，股價量出跳空站上月線。另 4190 佐登 - KY 開始認列中國醫美公司獲利，9 月營收有望衝高，股價震盪走高。

(2) 資產、營建：國內物價攀高，國內資產大戶 2371 大同再獲市場資金青睞，週二股價緩步走高；另 5522 遠雄自 9/28 起預定買回 41,773 張，區間價 25.00~40.00 元，股價再拉出第三根紅 K 棒。

(3) 特斯拉相關、汽車零部件：季度量產 8 萬輛創新高，股價勁揚 17.35%，帶動相關族群開高慶祝，3665 貿聯 - KY 收盤上漲 4.7%。4554 橙的受惠大陸 2020 年起新車強制配備胎壓偵測器，股價自底部強力反彈。

6. 重點訊息：

(1) 台積電 18 日舉行法說會，周二市場傳出因蘋果新 iPhone 銷售動能不佳，Android 陣營新手機出貨低於預期，智慧型手機晶片生產鏈恐提前在第四季出現庫存修正第四季營運不如預期的消息，也造成周二股價表現不佳。部份法人或分析師將台積電第四季營收預估，由原本預期的 100 億美元下修至 90 億美元以下，但台積電至今為止並未下修今年美元營收展望，預期會較去年成長 7～9％，代表第四季美元營收約介於 95～100 億美元區間。

(2) 供給縮減、庫存水位低、環保等三大因素，激勵大陸水泥價格 10 月開始啟漲，華東地區每噸已漲 50 元，市場預期，十一長假後，大陸水泥將會全區上調，預估第四季的漲幅會有 12－20％。市場預估，此波調漲後的價格會是近 10 年來的高點，國內西進水泥廠 1101 台泥、1102 亞泥、1109 信大及 2504 國產建材實業今年大陸市場獲利創新高幾乎已是確定，相關個股仍建議偏多操作。

